„Es war absolut spektakulär“ – australische Politiker tauchen in 5.000-jährige Geschichte Chinas ein

Während viele Besucher bereits gespannt dem nächsten Auftritt von Shen Yun in Deutschland und Österreich Anfang März entgegenfiebern, haben andere das neue Programm des Künstlerensembles aus New York bereits erleben dürfen.

So auch die australische Politikerin Ann-Marie Hermans, Mitglied des Victorian Legislative Council. Hermans hat die Aufführung am 14. Februar im ausverkauften Kongress- und Messezentrum in Melbourne gemeinsam mit rund 2.000 Zuschauern erleben dürfen.

Die Politikerin war sich zunächst nicht sicher, was sie erwarten würde. Doch als sich der Vorhang öffnete und der Nebel auf der Bühne sich verzog, tauchte sie in die Geschichte Chinas ein. Hermans begab sich auf eine zweistündige Reise zu den Wundern der 5.000 Jahre alten chinesischen Kultur.

„Es war absolut spektakulär, wunderschön, mutig und brillant“, sagte sie. Shen Yun „hat einige der unglaublichsten Tänze und Geschichten, die ich je gesehen habe“.

Während der Aufführung sei wirklich etwas Besonderes über China gezeigt worden, so Hermans.

Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Es ist so schön und manchmal auch unfassbar emotional.“

Das Künstlerensemble Shen Yun wurde 2006 in New York gegründet und vereint Tänzer und Musiker aus der ganzen Welt. Viele von ihnen hatten in China unter dem kommunistischen Regime die Verfolgung und Unterdrückung am eigenen Leib erlebt.

Gemeinsam haben sich die Künstler zum Ziel gesetzt, der Welt die authentische, göttlich inspirierte Kultur Chinas vor der kommunistischen Ära näherzubringen. Heute ist Shen Yun das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz. In diesem Jahr geben acht Künstlergruppen rund 800 Vorstellungen auf der ganzen Welt.

Mit ihrem Auftritt erwecken die Künstler zeitlose Legenden, vergangene Helden, literarische Klassiker und Himmelspaläste in ihren getanzten Szenen zum Leben – auf eine Weise, die für alle verständlich ist.

„Es wird auf eine Art und Weise erzählt, die für die chinesische Geschichte einzigartig ist. Es ist einfach unglaublich“, schwärmte Hermans.

Politiker von Verfolgung berührt

Auch der Parlamentarier David Limbrick fand die Vorstellung großartig. Er besuchte Shen Yun bereits zum zweiten Mal. „Es war eine wunderbare Darbietung, sehr spektakulär: erstaunliche Fähigkeiten, erstaunliche Musiker.“

Besonders beeindruckt zeigte er sich von den akrobatischen Elementen und Überschlägen der Tänzer sowie von der 3D-Animation, die es den Tänzern ermöglicht, in den Bühnenhintergrund hinein- und herauszuspringen. Dadurch werden einzigartige Effekte erzeugt, die die Geschichten noch lebendiger wirken lassen.

„Die Kombination aus traditionellem Tanz und digitalem Hintergrund war wirklich eindrucksvoll“, so Limbrick.

Besonders fasziniert zeigte er sich von einer Szene aus einem prächtigen Palastgarten am Ufer eines Sees. Mit überlangen seidenen Wasserärmeln ahmten die Tänzerinnen die wellenartigen Bewegungen des Wassers nach.

„Allein die Fähigkeit, mit einem so einfachen Requisit wie einem Ärmel Bewegung und Handlung darzustellen, sowie die Art und Weise, wie sie es beherrschten, war wirklich beeindruckend“, lobte er die Tänzerinnen.

Eine weitere Szene berührte den Politiker tief. In einer Tanzgeschichte wurde die von der Kommunistischen Partei Chinas durchgeführte Verfolgung der spirituellen Kultivierungsmethode Falun Dafa thematisiert – eine Erfahrung, die viele der Tänzer am eigenen Leib gemacht haben und die bis heute andauert.

„Wir setzen uns immer für die Meinungs- und Glaubensfreiheit weltweit ein, und es ist wirklich traurig, solche Geschichten über Menschen zu hören, die unterdrückt werden“, sagte er. „Es ist von großer Bedeutung, einige der weniger guten Dinge hervorzuheben, die in der Welt geschehen.“

Nach Ansicht des Abgeordneten sei es ein „großes Glück“ für das Publikum in Melbourne, dass Shen Yun auf seiner Tournee auch in Australien Halt macht, um die traditionellen chinesischen Tänze und kulturellen Aspekte zu präsentieren.

„Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen und sich das anzusehen“, so Limbrick.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel ,Shen Yun Has Some of the Most Incredible Dancing and Storytelling I’ve Ever Seen’: Victorian MP.(deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine in Deutschland und Österreich.

Deutschland 2. – 5. März Ludwigsburg 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund Österreich 1. – 2. März Salzburg

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.