Farben im Wandel [Teil 2]

Weiß und Rot haben eine lange Geschichte der Symbolik, die tief in verschiedenen Kulturen verwurzelt ist. Während Weiß seit der Antike als Symbol für Reinheit, Unschuld und göttliche Macht galt, hat Rot eine ebenso bedeutende, aber vielschichtige Rolle gespielt. Von der Darstellung des Feuers und Blutes bis hin zu revolutionären Kämpfen und politischen Ideologien – beide Farben verkörpern die kraftvolle Verbindung zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen.

Doch ihre Bedeutungen haben sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt, von heiligen und positiven Assoziationen zu Warnungen und Symbolen für soziale und politische Umbrüche.

Weiß: die Farbe der Reinheit und Unschuld

Weiß gehörte neben Schwarz und Rot zu den ersten vom Menschen geschaffenen Farben. Gefunden in den Felsmalereien in der Höhle von Lascaux in Frankreich sowie in anderen prähistorischen Höhlen. Während der Steinzeit sahen die Menschen Weiß in ihrer natürlichen Umgebung im Überfluss: in Wolken, Blumen, dem Fell und den Federn verschiedener Tiere, in Zähnen, Knochen, Hörnern, Muscheln und Steinen.

Sie sahen die Farbe Weiß auch im Mond und in den Sternen. Früher bemalten sie ihre Körper weiß, manchmal auch rot, später bemalten sie Steine, Muscheln und andere Gegenstände. Später, in der Antike, wurde die Farbe Weiß zur Farbe der Götter und Religionen.

So trug beispielsweise Zeus, der König der Götter des Olymps in der antiken griechischen Mythologie, weiße Kleidung, ebenso wie die meisten Götter des Olymps. Die Priester und Priesterinnen, die in ihren Tempeln dienten, die Sänger, die heilige Hymnen sangen, die Novizen, die in den Tempel aufgenommen wurden, und sogar die Gläubigen, die kamen, um die Götter in den Tempeln zu verehren, trugen weiße Kleidung. Zu den Opfergaben, die sie den Göttern darbrachten, gehörten makellose weiße Leinengewänder und weiße Blumen.

Im antiken Rom trugen alle freien Bürger eine weiße Toga. Ein weiterer prominenter Ausdruck der Bewunderung für die Farbe Weiß im antiken Rom findet sich in der Erzählung „Pygmalion“, in der Version des römischen Dichters Ovid.

In seinem Werk „Metamorphosen“ beschreibt Ovid einen Bildhauer, der aus „schneeweißem Elfenbein“ die Statue einer Frau von vollendeter Schönheit schuf. Der Bildhauer verliebte sich in seine vollkommene Schöpfung, und die Liebesgöttin Aphrodite erfüllte seinen Wunsch und hauchte der Frau Leben ein, die daraufhin den Künstler heiratete, der sie erschaffen hatte.

Im antiken Rom trugen alle freien Bürger eine weiße Toga. Hier in einem Fresko von Cesare Maccari (1840–1919). Foto: Gemeinfrei

Hoher Aufwand für strahlendes Weiß

In den Schriften des Spätmittelalters, beginnend im 15. Jahrhundert, wurde Weiß als Symbol für verschiedene Tugenden verwendet: Reinheit, Unschuld, Glaube, Jungfräulichkeit, Treue und Ehrlichkeit.

Selten wurde ihr nur ein einziger Fehler zugeschrieben: Faulheit. Darüberhinaus galt die Farbe Weiß, fast paradoxerweise, als Symbol sowohl für das Leben als auch für den Tod. Der Hauptgrund hierfür ist in der christlichen Tradition des Jüngsten Gerichts zu finden: Am Jüngsten Tag werden die Seelen, die auferstehen, um gerichtet zu werden und in den Himmel zu kommen, dem Glauben nach zu neuem Leben geboren und so in Weiß gekleidet dargestellt.

Allmählich entwickelte sich die Farbe Weiß zur Farbe des Adels, sogar des Hochadels (in den beiden Jahrhunderten zuvor hatten Adlige die Farbe Blau angenommen). Prinzessinnen begannen dies im 14. Jahrhundert, und nach und nach begannen Prinzen, sie zu imitieren, indem sie Weiß trugen sowie Accessoires mit weißer Spitze, hohe weiße Krägen und weiße Puffärmel. Dies traf sodann für Frauen wie Männer zu.

Auch war die Farbe Weiß lange Zeit Adligen weit vorbehalten, aufgrund der Schwierigkeit, Kleidung in reinen, strahlenden Weißtönen herzustellen, und des damit verbundenen hohen Preises. Als Farbe der Aristokratie wurde Weiß allmählich auch zur Farbe der Königshäuser, zunächst in Frankreich und später in anderen europäischen Ländern.

In der Neuzeit wurden neue Technologien zum Färben von Stoffen entwickelt, die die Herstellung reiner, leuchtender Weißtöne ermöglichten. Sie wiesen keine Spuren oder Flecken von Grau, Braun oder Gelb mehr auf, wie es in der Antike und im Mittelalter der Fall war. Diese Entwicklung wirkte sich auf die Bekleidungsindustrie aus und beeinflusste nach und nach das Design in allen Lebensbereichen, insbesondere bei der Wohn- und Tischkultur, in der die Farbe Weiß eine Blütezeit erlebte.

Mit der Verbreitung der Farbe Weiß bei allen Gegenständen erweiterte sich auch ihre Symbolik. Zum Symbol der Reinheit, das seit jeher mit der Farbe Weiß assoziiert wurde, trat die Symbolik der Sauberkeit, Hygiene, Gesundheit, Eleganz und Feierlichkeit hinzu. Und unter Baldachin oder Hochzeitshaube blieb es ein Symbol der Jungfräulichkeit und der Reinheit des Ehebundes. Trotzdem verflachte der Symbolgehalt ihrer Farbe und ist längst nicht mehr so ​​stark ausgeprägt wie früher.

Elisabeth, Kaiserin von Österreich (1837–1898) in einem roten Mantel. Foto: Gemeinfrei

Rot: Farbe von Feuer und Blut

Michel Pastoureau, Professor für mittelalterliche Geschichte, behauptet, dass die Farbe Rot in der Steinzeit wahrscheinlich eine große symbolische Bedeutung hatte, da sie mit zwei wichtigen Elementen des menschlichen Lebens in Verbindung gebracht wurde: Feuer und Blut.

Beide haben positive und negative Kräfte: Feuer verbreitet Wärme und Licht, kann aber auch verbrennen. Blut ist ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, aber auch für Krieg und Tod. Später, in verschiedenen Epochen der Geschichte, neigten die Menschen dazu, manchmal die positive, manchmal die negative Seite von Rot stärker zu betonen. Manchmal betonten sie beide Seiten gleichermaßen, vergleichbar mit einer anderen dominanten Farbe im Laufe der Geschichte – der Farbe Schwarz.

Rot war die dominierende Farbe in prähistorischen Höhlen Europas. In alten Gräbern fand man zahlreiche Knochen, Steine, Muscheln, Hornstücke und Zähne, die mit Rot verziert waren und zur Herstellung von Amuletten und Schmuck verwendet wurden. Auch Steinzeitmenschen bemalten ihren Körper rot, zum Schutz vor Krankheiten und aus ästhetischen Gründen.

Im alten Ägypten hatte Rot eine doppelte Bedeutung. Es symbolisierte die Vitalität und Kraft des Blutes, stand für Fruchtbarkeit und Sieg, hatte aber auch eine negative Bedeutung. Es symbolisierte die Feinde des ägyptischen Königreichs, die aus der Wüste kamen und durch die brennende Sonne rotbraun gefärbt waren.

So war es eben auch eine Farbe, die Krieg, Gewalt und Zerstörung symbolisierte. Rot war die Farbe des Gottes Seth, des Wüstengottes in der ägyptischen Mythologie, der oft die Mächte des Bösen verkörperte und Grausamkeit, Zerstörung und Chaos symbolisierte. Er wurde manchmal rot gekleidet oder mit roten Haaren dargestellt, und sein Name war meist in Rot geschrieben.

In der alten chinesischen Kultur, wie auch in anderen alten Kulturen, hatte Rot abwechselnd positive und negative Bedeutungen. Beispielsweise galt Rot während der Shang-Dynastie (1122–1766 v. Chr.) als Symbol für Blut und Tod und wurde nur bei Beerdigungen verwendet.

In alten chinesischen Geschichten waren Dämonen rot. Zu anderen Zeiten im alten China tauchte Rot als Farbe bei Hochzeiten auf, aber nur einer der Partner trug Rot, um Mann und Frau klar zu unterscheiden.

In Rom waren die meisten Tempel und Residenzen bis ins 2. Jahrhundert n. Chr. innen und außen in verschiedenen Farben gestrichen, wobei Rot in all seinen Schattierungen die dominierende Farbe war. Dies war in allen großen Städten des Römischen Reiches der Fall.

Die Menschen trugen auch Schmuck, Amulette und Anhänger aus roten Edelsteinen, und je intensiver und reiner das Rot hervortrat, desto wohltuender galt es. Daher wurde der Rubin hochgeschätzt: Er wärmte den Körper, stärkte den Geist, weckte das sexuelle Verlangen und schützte vor Schlangen und Spinnen. Der Rubin hatte oft die Form eines Blutstropfens.

Eine vergessene Melodie

Im Mittelalter erhielt Rot eine femininere Bedeutung, als Dichter den Frauen rieten, Rouge auf Wangen und Lippen aufzutragen. Übermäßiges Rot galt jedoch als Symbol für Hexen oder Prostituierte. Es wurde auch mit vier Todsünden in Verbindung gebracht: Stolz, Zorn, Wollust und Völlerei.

Während der Französischen Revolution (1789–1799) war ein rotes Barett, das einige Revolutionäre trugen, eines ihrer Symbole. Daher wurde Rot zunächst mit dem Freiheitskampf gegen die Herrschaft von Monarchie und Kirche assoziiert. Als der Kampf in extreme Gewalt ausartete, wurde Rot zum politischen Symbol.

Später wurde Rot auch weltweit zum Symbol des Kommunismus und Sozialismus. In der Flagge des kommunistischen Chinas ist Rot heute die dominierende Farbe und verkörpert die Idee der Zerstörung der traditionellen Welt.

Wie wir aus der Geschichte der Farbsymbolik ersehen können, haben die anderen Farben, mit Ausnahme von Rot, das seine zerstörerische Bedeutung behielt, ihre symbolische Bedeutung weitgehend verloren und werden von uns meist unbewusst gewählt.