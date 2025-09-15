Logo Epoch Times

Abschied

Herbsttag - von Rainer Maria Rilke

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: Liudmila Kiermeier/iStock

author-image
Rainer Maria Rilke
Lesedauer: 1 Min.

Herbsttag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
 
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

