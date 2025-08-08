Wenn die Welt stille steht
Sonne verlodert am Himmelsrain – von Rainer Maria Rilke
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
Sonne verlodert am Himmelsrain.
Durch ernteverarmte Krumen
waten die Weiber feldein.
An den verschimmernden Schienenreihn
beim Bahnhüterhäuschen, sommerallein,
sinnen Sonnenblumen.
Durch ernteverarmte Krumen
waten die Weiber feldein.
An den verschimmernden Schienenreihn
beim Bahnhüterhäuschen, sommerallein,
sinnen Sonnenblumen.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.