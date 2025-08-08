Logo Epoch Times

Wenn die Welt stille steht

Sonne verlodert am Himmelsrain – von Rainer Maria Rilke

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Rainer Maria Rilke
Sonne verlodert am Himmelsrain.
Durch ernteverarmte Krumen
waten die Weiber feldein.
An den verschimmernden Schienenreihn
beim Bahnhüterhäuschen, sommerallein,
sinnen Sonnenblumen.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

