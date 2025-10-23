Logo Epoch Times

Loslassen und mitfließen

Du musst das Leben nicht verstehen - von Rainer Maria Rilke

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Foto: Jacob Wackerhausen/iStock

Rainer Maria Rilke
Du musst das Leben nicht verstehen

Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

