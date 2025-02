Eine neuseeländische Künstlerin hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, mit traditionellen Holzschnitzmessern und Acrylfarbe bunte Werke mit Tier- und Naturmotiven zu schaffen.

Die 37-jährige Hannah Jensen Fox aus Christchurch, Neuseeland, kratzt mit ihren Schnitzwerkzeugen in die noch nicht ausgehärtete Acrylschicht und legt so Farbschichten auf den bemalten Holzplatten frei.

Skateboard als Leinwand

Ihre Kunst ist damit das Gegenteil der klassischen Malmethode: Statt Farben über Farben aufzutragen, ritzt Jensen Fox Schichten über Schichten des zuvor aufgetragenen Acryls ab, um ihre Bilder freizulegen.

Um sich jedoch auf diesen künstlerischen Moment vorzubereiten, benötigt Hannah Jensen Fox etwa vier bis sechs Wochen. In dieser Zeit trägt sie bis zu 85 Farbschichten auf ihre Holzplatte auf. Keine Formen, keine Linien, keine Kontraste, keine Bilder. Nur Schichten von Farbe.

Sobald die Acrylfarbe trocken ist, legt sie ihre Entwürfe auf der Grundlage ihrer ausgewählten Motive an. Erst danach beginnt sie mit dem eigentlichen Schnitzprozess, der je nach Größe zwischen einem Tag und acht Wochen dauern kann. Ihre Werkzeuge und Techniken lassen holzschnittähnliche Züge erahnen, sind aber ausgesprochen skulptural und ähneln asiatischen Lackarbeiten.

Als Leinwand wählt Jensen Fox verschiedene große und kleine Formen, die von traditionellen runden oder rechteckigen Holzplatten bis zu ungewöhnlichen Gegenständen wie echten Skateboards reichen.

18 Jahre bunte Leidenschaft

Wildnis und Natur stehen bei Hannah Jensen Fox im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Oft sind es asiatische Motive mit Blumen wie Pfingstrosen und Chrysanthemen und Vögeln wie Pfauen, die sie aus den Schichten aus Acrylfarbe zum Leben erweckt. Aber auch heimische Kiwis, Krähen und andere Vögel sowie Zebras, Elefanten, Pferde, Büffel und Löwen erschafft die Neuseeländerin.

2003 war die Geburtsstunde ihrer Kunstwerke. Damals war Jensen Fox in ihrem zweiten Studienjahr an der Auckland University of Technology, als sie über die einzigartige Hybridmethode aus Malerei und Holzschnitt stolperte. Heute, 18 Jahre später, hat die Künstlerin Hunderte Schnitzereien für Kunden auf der ganzen Welt sowie eine Vielzahl von persönlichen Stücken geschaffen.

Meine Ideen kommen aus meiner Seele. Es gibt eine Geschichte, die ich erzählen möchte, eine Idee, die verweilt, sich festsetzt und dann mit der Zeit zu etwas heranreift, das ich schnitzen muss. Eine eigene Idee kann mich jahrelang begleiten, bis sie schließlich Gestalt annimmt“, sagt Jensen Fox gegenüber Epoch Times.

„Ich akzeptiere, dass jedes Stück seine Zeit benötigt. Wenn ich die Vision in meinem Kopf abgeschlossen habe, wähle ich Farben und Größe aus und beginne damit, die Farbe schichtweise auf die Platte aufzutragen, das Werk zu zeichnen und es dann zu schnitzen, bevor ich es mit Farbe in Mischtechnik weiter ausarbeite“, erklärte Jensen Fox weiter.

Mut zur Herausforderung

Bei vielen Künstlern, die mit neuen Arbeitsweisen experimentieren, werfen manchmal Selbstzweifel einen Schatten auf ihre Vision. Jensen Fox hat ihren eigenen Ansatz, dieser Unsicherheit zu begegnen. „Vertrauen in sich selbst ist ein guter Anfang“, sagt sie.

Bevor die Neuseeländerin mit ihrer kreativen Schnitzerei beginnt, stellt sie sich immer wieder eine bestimmte Frage: Wie kann sie die Texturen mit diesem einen kleinen Werkzeug erzeugen?

Ich entscheide mich dafür, nur ein Werkzeug zu benutzen, und das ist die wunderbare Herausforderung, der ich mich jedes Mal stelle, wenn ich eine neue Schnitzerei beginne. Natürlich habe ich im Laufe der Zeit einen Stil entwickelt, aber ich möchte die Dinge frisch und interessant halten, indem ich das, was ich weiß, immer wieder übertreffe“, erklärt Jensen Fox.

Hannah Jensen Fox’ letzte Einzelausstellung im Jahr 2018 zeigte einige ihrer Lieblingswerke. Unter ihnen waren riesige, detaillierte Schnitzereien von großen Tieren wie einem Kudu (Antilopenart), einem Leoparden, einem Elefanten und einer kleinen Herde von Camargue-Pferden.

Jedes Stück [ist] ein kraftvolles Werk, das die Texturen und die Persönlichkeit der einzelnen Tiere verstärkt“, erklärt Jensen Fox.

Kunst, die Geschichten erzählt

Die Neuseeländerin hofft, die Tierwelt in Zukunft weiter zu erforschen, um auch den Naturschutz zu fördern. „Ich liebe Tiere und wollte eine größere Verbindung zwischen ihnen und dem Betrachter schaffen, um das Bewusstsein auf ihre Anwesenheit und ihre Bedürfnisse auf dieser Erde zu lenken“, sagte Jensen Fox.

„Ich möchte Kunst schaffen, die eine Geschichte erzählt und mehr über den Tierschutz vermittelt. Es geht nicht nur um ihre Schönheit, sondern auch darum, warum wir immer noch so wunderbare Tiere wie Nashörner und Wale töten, obwohl wir die verheerenden Folgen ihres Bestandsrückgangs kennen“, sagte Jensen Fox abschließend.

Mehr Werke finden Sie auf ihrer Website www.hannahjensen.co.nz und auf www.instagram.com/hannahjensenart.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „New Zealand Artist Carves Into Layers of Acrylic Paint to Create Breathtakingly Intricate Animal Artworks“. (redaktionelle Bearbeitung kms)