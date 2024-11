„Masterclass für das Überleben“ gewinnt den Nature’s Best Photo Award 2024

Zwei Tiger betreten anmutig das Wasser – ein dominantes junges Männchen und ein älteres Weibchen. Plötzlich, in einem Test der Reflexe, überrascht das Weibchen den jungen Tiger mit einem plötzlichen Angriff.

Spritzendes Wasser und blitzschnelle Bewegungen durchbrechen die ansonsten friedliche Szenerie. Doch es handelt sich nicht um eine echte Auseinandersetzung. Es ist eine Mutter, die ihrem Sohn das Kämpfen beibringt – und diese Szene wurde für die Ewigkeit festgehalten.

Durch die Linse des indischen Fotografen Mangesh Ratnakar Desai entstand in diesem Moment das Siegerfoto für den Nature’s Best Photography International Awards 2024. Ausgewählt wurde immerhin aus über 25.000 Einsendungen, eingereicht aus 62 Ländern.

„Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, wie dieser junge männliche Tiger immer selbstbewusster wurde und über seine Geschwister zu dominieren begann“, erklärt Desai in einer Pressemitteilung die Geschichte hinter dem Foto.

„Sein Weg zur Unabhängigkeit als erwachsener Tiger beginnt mit der Herausforderung, sein Territorium zu definieren und zu schützen. Dieses Bild zeigt eine entscheidende Lektion im Leben, bei der die Mutter ihrem Jungen das Kämpfen lehrt – eine Masterclass für das Überleben.“

Aus Liebe zur Natur

Der Fotowettbewerb, organisiert vom Magazin „Nature’s Best Photography“, feiert im nächsten Jahr sein 30. Jubiläum. Ziel der Publikation ist es, die Schönheit, Vielfalt und Bedeutung der Natur zu präsentieren, Fotografen aller Fähigkeitsklassen einzubinden und sie dazu zu inspirieren, sich für mehr Respekt gegenüber der natürlichen Welt einzusetzen.

Den Titel „Jugendfotograf des Jahres“ erhielt der 9-jährige Alberto Roman Gomez aus Spanien für sein Foto eines Schwarzkehlchens, das auf einer Strebe eines Metalltores sitzt. Er machte die Aufnahme, nachdem er beobachtet hatte, wie der Vogel wiederholt auf den Boden hinabstieß, um Insekten zu fangen.

„Einmal landete der Vogel kurz auf einem Zaun, und ich konnte dieses Foto machen“, sagt Roman Gomez. „In diesem Moment wirkte er wie ein Wächter des Territoriums.“

Fotostrecke Naturschutz

In der Kategorie „Conservation Story“ (Geschichten rund um den Naturschutz) wurden Fotografen eingeladen, mehrere Bilder einzureichen, die aufeinanderfolgend eine Geschichte über den Naturschutz erzählen.

Der Gewinner, Jaime Rojo aus Spanien, begleitete die Wanderung der Monarchfalter durch Kanada, die Vereinigten Staaten und Mexiko.

Rojos Fotostrecke unterstreicht die Bedeutung des Monarchfalters als Langstreckenwanderer, Umweltindikator und Flaggschiffart innerhalb der Bestäuberfamilie. Er betont, dass Schutzmaßnahmen zur Erhaltung ihres Lebensraums auch vielen anderen Arten zugutekommen. Rojo glaubt, dass Fotografie eine Schlüsselrolle spielen kann, wenn es darum geht, die Bemühungen in puncto Naturschutz zu fördern.

„In einer Welt, die von schönen, aber oft manipulierten Bildern überschwemmt wird, bietet die dokumentarische Fotografie einen ehrlichen Einblick in die Realität unseres Planeten“, ist Rojo sich sicher.

Sieger in weiteren Kategorien

Weitere Kategorien des Wettbewerbs umfassen „Art in Nature“ (Kunst in der Natur), „Wildlife“ (Wildtiere), „Birds“ (Vögel), „Nature in Motion/Video“ (Natur in Bewegung/Video), „Outdoor Adventure“ (Abenteuer in der Natur), „Landscapes“ (Landschaften), „Animal Antics“ (Tierische Eigenheiten), „Polar Passion“ (Polare Leidenschaft), „Conservation Single Image“ (Einzelbild Naturschutz) und „Ocean Views“ (Blick auf die Ozeane).

Die vollständige Sammlung der Gewinner und die Top 100 der Finalisten kann in der NBP Awards Gallery angesehen werden.

Eine 100-seitige Winter-Special-Edition-2024 von Nature’s Best Photography, die alle Finalisten präsentiert, ist bereits vorbestellbar.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „‚A Masterclass in Survival’ Wins Nature’s Best Photo Awards 2024—Take a Look at Some of the Best Images“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung sm)