Shen Yun verblüfft Taekwondo-Champion mit herausragenden Leistungen

Das New Yorker Künstlerensemble Shen Yun, weltweit führend im klassischen chinesischen Tanz, begeistert derzeit mit acht Tourneegruppen sein Publikum in aller Welt. Unter den Zuschauern, die die Auftaktveranstaltung am 6. März in der Symphony Hall in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona besuchten, war der Pastor Huck Kusner, gleichzeitig Gewinner einer Goldmedaille des US-amerikanischen Taekwondo-Verbands im Waffenkampf und einer Silbermedaille im Sparring. Er kam mit seiner Frau Pastora zu der Aufführung und erfreute sich vor allem am hohen Leistungsniveau der Tänzer und Tänzerinnen und ihrer herausragenden Synchronität.

„Wenn ich mir das anschaue, sind nicht nur all die Farben wunderschön, man sieht auch, welch enorme Arbeit dahintersteckt“, sagte er. Es bedürfe einer langen Zeit und vieler Wiederholungen, bis die Bewegungen richtig sitzen.

„Wenn man es schafft, dass die Leute synchron sind, spricht das für eine Menge Arbeit und Hingabe“, so der Medaillengewinner.

Der Pastor fühlte sich zudem von den Tänzern mit ihrer Leichtigkeit und den akrobatischen Leistungen stark inspiriert. Dass der Mensch zu solch körperlichen Leistungen fähig ist, fand er bewundernswert.

Der klassische chinesische Tanz ist eine Tausende Jahre alte und sehr ausdrucksstarke Form der Kunst. Im Gegensatz zu den modernen, militärisch geprägten Stilen, die heutzutage in China oft gezeigt werden, bewahrt Shen Yun diese Tradition in ihrer ursprünglichen Form – so wie sie über Generationen weitergegeben wurde.

„Es ist ein hoher Maßstab“, so Huck Kusner. „Das ist leicht erkennbar und ich weiß das zu schätzen. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und was man auf der Bühne nicht sieht, findet wahrscheinlich im Leben statt – und das sind die Widrigkeiten, die dazu führen, dass alle zusammenkommen, um dies zu erreichen.“

„Wir sind Menschen und haben alle mit Widrigkeiten zu kämpfen. Trotzdem kann man zusammenkommen und große Erfolge erzielen“, fügte er hinzu.

Seine Frau teilte diese Ansicht. „Es ist wundervoll, so synchron, so harmonisch. Es ist einfach wunder, wunderschön. Und wie mein Mann sagt, die ganze Arbeit, die hier hineingesteckt wurde, ist unglaublich“, so die Zahnärztin. Das sei sehr inspirierend.

Mit einem Programm aus rund 20 Tanzgeschichten nimmt Shen Yun sein Publikum mit auf eine Reise durch China, von der Antike bis hin zur Gegenwart. Jedes Jahr wird ein neues Programm zusammengestellt.

Pastora Kusner war begeistert von den getanzten Geschichten und der präsentierten „Freundlichkeit, Schönheit und Liebe“. Vor allem die Liebesgeschichte zwischen dem Hirtenjungen und der Fee hatte sie berührt. „Der junge Mann war bereit, so weit zu gehen, um dem Mädchen seine Liebe zu zeigen. Und auch das Mädchen. Wissen Sie, man kann die Liebe füreinander sehen. Das ist einfach wunder, wunderschön.“

„Mehr als ausgezeichnet“

Am 7. März besuchte der Öl- und Gasinvestor Andrew Evans mit seiner Frau Myla, Bankangestellte im Ruhestand, die zweite der fünf Vorstellungen in der Symphony Hall in Phoenix. Jahrelang hatte das Paar auf die Gelegenheit gewartet, die traditionelle chinesische Kultur endlich zu erleben.

„Es war ausgezeichnet, mehr als ausgezeichnet“, sagte Andrew Evans. „Das habe ich nicht erwartet“. Er war stark beeindruckt von der Inszenierung. Besonders gefiel ihm, dass jedes Mal, wenn der Vorhang aufging, eine andere Geschichte erzählt wurde.

Als überzeugter Christ fühle er sich „sehr glücklich“, bei Shen Yun zu sein, wo auch himmlische Szenen präsentiert wurden, sagte er.

Seine Frau war ebenfalls begeistert: „Die Kostüme sind unglaublich und der Tanz fantastisch. Ich habe es wirklich genossen. Ich habe lange darauf gewartet, das zum ersten Mal zu erleben.“

Sie begrüßte es, dass die Künstler auch offen zu ihrer Überzeugung stehen. Auf jeden Fall möchte sie mehr über die 5.000 Jahre alte, göttlich inspirierte Kultur Chinas erfahren, sagte sie.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der im Original auf theepochtimes.com erschienenen Beiträge „Taekwondo Champion Amazed at the Shen Yun Dancers’ Artistic and Athletic Skill“ und „Shen Yun Is ‘Beyond Excellent,’ Says Company Owner“ (deutsche Bearbeitung: sua).

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

