Zuschauer in Washington, D.C. : Shen Yun kann ein „helles Licht“ für die Zukunft Chinas sein

Frank Lane war von der Mission von Shen Yun Performing Arts fasziniert, 5.000 Jahre chinesische Zivilisation auf der Bühne wiederzubeleben. Was er am 21. Februar im Kennedy Center sah, enttäuschte ihn nicht.

„Wunderschön, wunderschön. Die Choreografie, die in die Stücke einfließt, ist erstaunlich“, sagte Frank Lane, der mittlerweile im Ruhestand ist nach einer Karriere im Verteidigungsministerium, Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat.

„Und wenn man sich die Leute dort ansieht, sie sind gut ausgebildet. Die sind alle Künstler, und sie sind sehr stolz auf das, was sie tun. Es ist einfach eine großartige Sache. Es macht Freude.“

Das in New York ansässige Shen Yun Ensemble ist das weltweit führende Unternehmen für klassischen chinesischen Tanz. Durch Musik und Tanz möchte die Gruppe dem Publikum die Schönheit Chinas vor dem Kommunismus zeigen.

Das China, das Lane auf der Bühne erlebte, erstreckte sich über Jahrtausende und präsentierte die zahlreichen Regionen sowie einige der über 50 ethnischen Gruppen, die das Land prägen. Er sah nicht nur die reichhaltige und vielfältige Geschichte Chinas, sondern auch einen Aspekt, der möglicherweise Teil der chinesischen Zukunft werden könnte.

„Das kommunistische Regime existiert erst seit etwa 80 Jahren in einer 5.000-jährigen Geschichte. Hoffentlich bleibt es nur ein kleiner Fleck“, sagte er.

Mit Blick auf die Vorführung sagte Lane weiter: „Ich habe darüber nachgedacht, dass es vielleicht ein helles Licht zeigt, das darauf hinweist, dass China eines Tages seine Türen öffnen und nicht mehr so restriktiv sein wird. Und hoffentlich nicht mehr so ängstlich gegenüber seinem eigenen Volk und seiner Vergangenheit.“ Weiter sagte er: „Ich weiß nicht, ob sie sich dazu durchringen können, aber ich glaube, dann wäre China ein besseres Land.“ Und: „Das sind 5.000 Jahre chinesische Geschichte, und sie [Shen Yun] sind stolz darauf, diese zu zeigen. Das sollte auch ihr eigenes Land tun.“

Frank Lane sagte auch, die Mission von Shen Yun sei „eine großartige Idee“. Diese lange Geschichte sollte nicht wegen der KP-Chinas verloren gehen.

Shen Yun „Inspirierend und anstrebenswert“

Der Medienmogul Armstrong Williams fand etwas „sehr Inspirierendes und Anstrebenswertes“ in der Vorführung von Shen Yun Performing Arts.

„Jeder, der keine Gelegenheit hat, diese Show zu sehen, verpasst eine großartige Kunstaufführung“, sagte Williams, Autor, landesweit syndizierter Kommentator und Besitzer eines Rundfunkunternehmens und Mitbesitzer der „Baltimore Sun“.

Er und seine Freunde Jan Adams und Marcus Moore genossen Shen Yun am 21. Februar im Kennedy Center Opera House in Washington.

Shen Yun ist das weltweit führende Unternehmen für klassischen chinesischen Tanz, und Armstrong Williams konnte nachvollziehen, warum.

Er lobte den Tanz und „die Kinematografie, das Bühnenbild, bei dem alles so real aussieht, als ob die Menschen aus dem Himmel kommen“. Weiter sagte er: „Es war einfach fantastisch. Die beste Choreografie, die man sich wünschen kann. Ich meine die Anmut, mit der sie sich bewegen. Man kann offensichtlich sehen, dass sie schon sehr lange zusammen auftreten.“

Weiter sagte der Medienmacher: „Es war einfach wirklich gut. Es ist wirklich eine alte Dynastiekultur, die wir heute Abend erlebt haben. Besonders, als alle Männer zusammen tanzten und die Frauen zusammen tanzten“, sagte er. „Und einfach die Anmut und der Frieden. Es war wirklich großartig. Ich habe es sehr genossen.“

Williams sagte auch, Shen Yun stelle eine Verbindung zur Kunst, Kultur, der Welt und der alten chinesischen Kultur her, „von der wir alle lernen und wachsen können“.

Ein starkes Thema, das er in der Aufführung sah, war das der Wiederauferstehung, wie der Phönix aus der Asche. „Wir werden weiter aufsteigen, egal was uns niederhalten will, egal welcher Konflikt, wir werden einen Weg finden, aus der Asche zu steigen [wie der] Phönix“, sagte er. „Wir steigen immer über unseren Konflikt hinaus, steigen über alles, was uns trennt, und finden am Ende einen Weg, Einheit zu finden. Dass wir mehr gemeinsam haben als das, was uns trennt.“

„Wenn man darüber nachdenkt, wie all das aus einem Konflikt entstanden ist, wird deutlich, wie sie diesen Konflikt und ihre Kraft genutzt haben, um ihre Stärke zu beweisen. Sie wollten zeigen, dass sie stets mutig sein werden und dass nichts sie jemals aufhalten kann. Deshalb mussten sie einen Weg finden, sich auszudrücken. Diesen Ausdruck fanden sie in der Kunst“, sagte Armstrong Williams.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

