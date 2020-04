Bill Gates: Sieben Milliarden Menschen impfen – oder keine Rückkehr zur Normalität

Microsoft Gründer Bill Gates will wegen der Corona-Pandemie die ganze Menschheit impfen. Sollte das nicht geschehen, wäre es nicht möglich zur Normalität zurückzukehren. Da sich, nach Angaben von Experten, 80 Prozent der Corona-Infizierten ohne Behandlung wieder erholen, kann die Notwendigkeit einer Massenimpfung in Frage gestellt werden.

Der Microsoft-Gründer Bill Gates ist einer der reichsten Männer der Welt. Gemeinsam mit seiner Frau leitet er die Bill & Melinda Gates Foundation, die unter anderem einen enormen Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat. Die Organisation steht in der Corona-Krise massiv in der Kritik, da diese die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas übernommen und trotzt Warnungen – wie beispielsweise aus Taiwan – nicht rechtzeitig auf die Ausbreitung der Seuche reagiert hat. Kritikern zufolge konnte sich erst durch diese Versäumnisse aus einer lokalen Epidemie im chinesischen Wuhan eine weltweite Pandemie entwickeln. Die USA unter Präsident Donald Trump haben aus diesem Grund am Dienstag ihre Zahlungen an die WHO eingestellt.

Unterdessen ist Bill Gates einer der größten Finanziers der WHO. David McCoy, einer der führenden Experten im Bereich Weltgesundheit, sagte in der Dokumentation „Die WHO – Im Griff der Lobbyisten?“ 2017: Die Agenda der WHO werde immer mehr von privaten Spendern bestimmt, vor allem von Bill Gates. Würde die Bill & Melinda Gates Foundation aufhören, jährlich Millionen US-Dollar nach Genf zu schicken, würde die WHO womöglich in sich zusammenfallen. Entsprechend großen Einfluss habe der Milliardär auf das inhaltliche Programm. In der Dokumentation wird auch kritisiert, dass die Finanzmittel mit der die Gates-Stiftung die WHO finanziert, vor allem aus fragwürdigen Aktienanlagen stammen. Auszüge der Steuererklärung der Stiftung, die in der Doku zu sehen sind, zeigen, dass die Stiftung große Summen in Aktien von Konzernen investiert die Fast Food, Kriegsmaterial und alkoholische Getränke herstellen. Diese Tatsache wirft bei Kritikern die Frage auf, ob Bill Gates und seine Stiftung tatsächlich nur das beste für die Menschheit wollen, oder gewisse Initiativen aus Selbstzweck und Machtbestrebungen ins Leben gerufen werden.

Gates drängt Regierungen zur Bereitstellung von Finanzmitteln

In der Corona-Krise drängt Bill Gates nun auf die Herstellung eines Impfstoffes. Deshalb hat er die Industrieländer dazu aufgerufen, Milliarden in die Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffes gegen das Virus zu investieren. „Die Entscheidungsträger müssen ausreichende Forschungsmittel mobilisieren, um die Entwicklung eines Impfstoffs zu ermöglichen“, erklärte Gates in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Die Impfallianz „Gavi“ benötige 7,4 Milliarden Dollar allein schon, um die bisherigen Immunisierungsbemühungen aufrechtzuerhalten. Noch höhere Kosten fielen für die Umsetzung einer allgemeinen Corona-Immunisierung an, erklärte Gates.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Gavi eine von der Gates-Stiftung gegründete Organisation ist. Sie ist eine weltweit tätige öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz in Genf. Ihr Ziel ist es, den Zugang zu Impfungen gegen vermeidbare lebensbedrohliche Krankheiten in Entwicklungsländern zu verbessern. Mitglieder sind Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern, die WHO, UNICEF, die Weltbank, die Bill & Melinda Gates Foundation, Nichtregierungsorganisationen, Impfstoffhersteller – also Pharmaindustrien – aus Industrie- und Entwicklungsländern sowie Gesundheits- und Forschungseinrichtungen und weitere private Geber. Von Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen wird eine zu enge Verzahnung von Gavi und der Pharmaindustrie, die im Gavi-Vorstand vertreten ist, kritisiert. Die Allianz selbst weist zurück, dass es hierdurch zu Interessenskonflikten etwa bei der Ausschreibung von Aufträgen kommt. Zudem gab es auch Kritik an vermeintlich unwirksamen Impfstoffen die beispielsweise nach dem Ausbruch der Schweinegrippe oder in armen Ländern wie Afrika, in Umlauf gebracht wurden. Kritik gab es auch, da Gates und Gavi aufgrund ihrer materiellen Macht erheblichen Einfluss auf die Entwicklung armer Regionen nehmen kann – und zwar gänzlich ohne Kontrolle.

Gates sagte im Interview mit der „Welt“, dass Wissenschaftler derzeit an verschiedenen möglichen Impfstoffen arbeiteten. „Wir gehen davon aus, dass in 18 Monaten mindestens einer von ihnen anwendungsbereit sein wird.“ Noch nie habe die Menschheit in so kurzer Zeit nach Auftauchen eines neuen Krankheitserregers eine „Schutzimpfung“ bereitgestellt, erklärte Gates. „Nur mit einer entsprechenden finanziellen Förderung kann dieser enge Zeitplan eingehalten werden.“

Gates: „Wir werden den Impfstoff sieben Milliarden Menschen verabreichen“

Im Gespräch mit der „Tagesschau“ Mitte April, betonte der Microsoft-Gründer, die komplette Menschheit impfen zu wollen. „Wir werden den Impfstoff letztendlich sieben Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz des neuen Impfstoffs auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen.“

Er sprach auch von der Finanzierung von Impffabriken und betonte, dass die Produktion von Impfstoffen langfristig so hoch gefahren werde, „dass alle Menschen auf diesem Planeten damit geimpft werden können.“

Im Interview mit Trevor Noah von der „Daily Show“ betonte Gates Anfang April, dass es keine baldige Rückkehr zur Normalität geben werde, wenn nicht vorher massenhaft geimpft würde. Zudem sagte er, dass die Menschen sehr besorgt seien und sich mit Schutzmasken und ähnlichem versuchten gegen das Virus zu schützen. „Wir werden eine Vielzahl an ungewöhnlichen Maßnahmen haben, bis wir die Welt geimpft bekommen“, so der Unternehmer.

The Interview: Bill Gates Trevor and Bill Gates discuss coronavirus testing, accelerating vaccine development, and how the world will rebound. Gepostet von The Daily Show am Donnerstag, 2. April 2020

Biometrische Identifikationstechnologien

Neben Impfstoffen forscht Gates – beziehungsweise ihm nahestehende oder von ihm finanzierte Unternehmen – an biometrischen Identifikationstechnologien. Im September 2019, nur wenige Monate vor dem Ausbruch der Corona-Seuche in China, kündigte die Biometrie-Firma ID2020, die Microsoft zu ihren Gründungsmitgliedern zählt, ein Projekt an, in dem „Forschungen an zahlreichen, biometrischen Identifikationstechnologien für Kleinkinder“ miteinbezogen sind.

Dazu haben Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) etwas entwickelt, das als „Quanten-Tätowierung“ bezeichnet wird. Diese Markierung hinterlässt eine unsichtbare Färbung unterhalb der Haut und soll zusammen mit einem Impfstoff geliefert und wahrscheinlich durch Gavi verwaltet werden.

„Die Forscher haben darauf hingewiesen, dass deren neue, farblose High-Tech-Tätowierung die aus Nanokristallen – mit der Bezeichnung Quantenpunkte – besteht, Licht im nahen Infrarotbereich aussendet, das sich durch ein speziell ausgerüstetes Smartphone empfangen lässt“, so MIT News. Erster Spendengeber für dieses Projekts ist die Bill & Melinda Gates Foundation.

MIT is working on a „quantum tattoo“ that will mark you with an invisible identifier while also delivering a vaccine. Can you guess who is the premiere donor of the project? https://t.co/ZEWqCUVGwI pic.twitter.com/jFVip4DaqZ — Roosh (@rooshv) April 4, 2020

In der Corona-Krise gibt es unterdessen Diskussionen über die Überwachung der Handydaten. Österreich, Polen oder Israel greifen darauf bereits zurück, Tschechien testet die Möglichkeit. Mit diesem Mittel erhoffen sich die Behörden, Bewegungsprofile erstellen zu können. In erster Linie von Infizierten. Aber in der Konsequenz natürlich auch von nachweislich gesunden Bürgern.

Zudem wurde bereits eine Corona-App entwickelt, die wie folgt funktioniert: Ein Nutzer hat sich beispielsweise die App mit PEPP-PT-Technologie auf seinem Smartphone installiert, wobei die App dann per Bluetooth nach anderen Smartphones mit derselben App sucht. Die App ist immer aktiv und läuft im Hintergrund. Sollten zwei Personen, die die App installiert haben in Kontakt kommen, wird die Begegnung in den Smartphones von beiden vermerkt. Sollte eine der beiden Personen später positiv auf das Virus getestet worden sein, kann mittels der App die andere Person – oder eben alle Personen mit einer App, die Kontakt zum Infizierten hatten – ausfindig gemacht werden.

Dies alles könnte ein Vorreiter dessen sein, was noch kommen soll: nämlich der „Quanten-Tätowierung“.

Gates: Keine Massenimpfungen – keine Großveranstaltungen

Bill Gates betonte unterdessen in einem Interview mit CBS This Morning, dass große Versammlungen nicht mehr abgehalten werden könnten, solange es keine Massenimpfung – gegen die Lungenseuche – gäbe. Er sagte: „Solange es keine weitläufige Massenimpfung gibt, werden solche (Massenansammlungen) wahrscheinlich überhaupt nicht mehr möglich sein.“ Das würde im Klartext bedeuten, dass weder ein Besuch im Sportstadion noch eine Demonstration oder andere Besuche von Großveranstaltungen, ohne eine entsprechende Impfung von Bill Gates künftig möglich sein werden.

Vielleicht simmt Gates die Bevölkerung mit diesen Aussagen bereits auf die „ID-Tätowierung“ ein, um wieder Zugang zu jeder Art von öffentlichen Orten zu erhalten.

Pepe Escobar warnt vor totaler Überwachung

Dass dieselbe Nanotechnologie zur individuellen Überwachung sich weitläufig in der globalen Wirtschaft ausbreiten könnte, davor warnte der geopolitische Analyst Pepe Escobar.

Er glaubt, dass die Corona-Krise, wodurch die Weltwirtschaft zum Erliegen gebracht wurde, nur „als Vertuschungsaktion zur Einführung eines neuen, digitalen Finanzsystems dient, das mit einem Impfzwang samt Verabreichung eines Nanochips einhergeht, wodurch eine vollumfängliche, individuelle und digitale Identität erzeugt wird.“

Ein denkbares Zukunftsszenario basiere laut Pepe Escobar auf der Vorstellung von „Clustern von smarten Städten, die untereinander durch einen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verwoben sind, und deren Einwohner den ganzen Tag lang überwacht und ihren Tätigkeiten mittels eines mandatorischen Mikrochips unter Einsatz einer gemeinsamen Digitalwährung nachgehen“.

80 Prozent der Corona-Infizierten genesen ohne medizinische Behandlung

Dr. Anthony Fauci, Direktor im Allergie- und Infektionswesen, erklärte unlängst gegenüber einem US-Senatsausschuss, dass sich über 80 Prozent der Covid-19 Patienten „von selbst erholen“ ohne medizinisch behandelt werden zu müssen. Obwohl das Virus bereits viele Todesopfer gefordert hat, haben auch andere Experten und Virologen schon auf die Tatsache der hohen Genesungsraten hingewiesen.

Warum sich also sieben Milliarden Menschen einer Impfung – mit einem in lediglich 18 Monaten entwickelten und nicht ausreichend getesteten Präperat – unterziehen sollten, bleibt deshalb genauso fraglich wie der Lockdown für die komplette Weltbevölkerung.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

