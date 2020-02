Deutschtürke: „Hanau ist ein Anzeichen tiefster Spaltung in Deutschland – und das gehört kommuniziert“

Nach dem Anschlag von Hanau wurde der Schuldige sehr schnell dingfest gemacht. Offiziellen Angaben zufolge wurde die Tat von Tobias R. begangen. Aber es wird nicht nur – der nach der Tat verstorbene – Tobias R. beschuldigt elf Menschen in zwei Shisha-Bars getötet zu haben, sondern auch die AfD. Die Partei steht seit dem Angriff in Hanau vor einer Woche (19.2) unter massivem Druck.

Nur wenige Tage nach der Tat hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck beispielsweise für eine Beobachtung der AfD insgesamt durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. „Ich meine, die AfD ist als gesamte Partei ein Fall für den Verfassungsschutz“, sagte Habeck der „Passauer Neuen Presse“ und dem Ingolstädter „Donaukurier“ (Mittwochsausgaben). Er halte es für angemessen, „wenn der Verfassungsschutz sie als Verdachtsfall beobachtet und dabei auch nachrichtendienstliche Mittel anwenden kann“.

Politiker fordern von öffentlich Bediensteten AfD-Parteiaustritt

Politiker von CDU, SPD und FDP haben öffentlich Bediensteten, die der AfD angehören, den Parteiaustritt nahegelegt. „Gerade vom Öffentlichen Dienst erwartet man ein klares Bekenntnis für unsere und das bedeutet diese Demokratie“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg dem „Handelsblatt“. „Ein Mitschwimmen bei der AfD geht da nach meiner Meinung nicht.“

Der SPD-Politiker Ralf Stegner sagte dem „Handelsblatt“: „AfD-Funktionäre haben im Öffentlichen Dienst nichts zu suchen.“ Wer einer solchen Partei angehöre, identifiziere sich mit einer „völkischen, nationalistischen, rechtsextremen Politik, die mit ihrer rassistischen Hetze maßgebliche Mitverantwortung für den Rechtsterrorismus in Deutschland“ trage.

Ähnlich äußerte sich der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. „Man kann nicht im Öffentlichen Dienst sein und gleichzeitig die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen“, sagte Kuhle. Je mehr das Gedankengut des völkisch-nationalistischen „Flügels“ des Thüringer Landeschefs Björn Höcke in der AfD zum „Mainstream“ werde, „umso eher sollten Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst ihr Engagement in der Partei überdenken“.

Schreckenstat für politische Zwecke missbraucht

Lediglich einen Tag nach der Schreckenstat, versuchten praktisch alle Parteien in Deutschland dieses Drama für ihre Zwecke zu nutzen. Das beklagt unter anderem ein Deutschtürke, der in Hanau lebt und aufgewachsen ist.

Auf YouTube sagt Fatih Alasalvaroglu: „Hier sind insgesamt elf Leute gestorben. Meint Ihr nicht, dass man erst mal wirklich einfach nur aus Respekt vor Menschenleben einmal seine Trauer aussprechen sollte. Den Angehörigen und den Freunden der Opfer sein tiefstes Beileid aussprechen sollte?“ Das sei menschlich gesehen das allerwichtigste, so der YouTuber dessen Video binnen weniger Tage (Stand 26.2) knapp 90.000 Mal angeschaut wurde.

Aber was würde stattdessen geschehen? Sofort würde eine politische Kampagne losgehen. Nicht nur in Hanau auch in Chemnitz und am Breitscheidplatz wäre das so gewesen. Alasalvaroglu beklagt, dass solche Morde – solche Terroranschläge – umgehend dazu genutzt würden, um „die eine oder die andere Partei auszubooten“. Diese Taten würden von Politikern und Medien für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert.

Journalisten sondern „subjektiv eingefärbte Gülle“ ab

Gelernte Journalisten – von denen man denken würde, dass sie Akademiker seien und Verstand hätten – würden so etwas machen. Diese Journalisten würden binnen Stunden – nach einem solchen Anschlag – nur „subjektiv eingefärbte Gülle in die Welt tragen“, anstatt nur die Fakten zu berichten, so Alasalvaroglu.

Es ginge nach jedem dieser Anschläge nur um rechts oder um links. Der YouTuber beklagt, dass es in Deutschland keine Mitte mehr gäbe. Er warnt, dass die derzeitige enorme Spannung in der Bundesrepublik in einen Bürgerkrieg münden könnte. „Wollen wir das,“ fragt Alasalvaroglu. „Irgendwas stimmt nicht mehr in diesem Land“.

Er betont:

Ich bin in Deutschland geborener Türke – mit türkischen Wurzeln. Ich bin muslimisch geprägt. Ich bin hier aufgewachsen und liebe dieses Land. Ich kenne Christen, ich kenne Türken, ich kenne auch Juden, ich kenne alles. Ich bin wirklich Vielfalt!“

Und gerade weil er „Vielfalt“ sei, würde ihn das alles sehr beschäftigen. Denn er merke: „Es wird ein Sündenbock gesucht. Für eine missratene desolate Politik.“ Und genau diese Politik trage die Verantwortung an allen Attentaten – egal ob links, rechts oder islamisch.

Seiner Meinung nach, könne man weder US-Präsident Donald Trump, noch die AfD für diese Missstände verantwortlich machen. Denn diese wären erst seit einigen Jahren auf der politischen Bühne aktiv. Es liege vielmehr daran, dass es in Deutschland keine bürgerliche Mitte mehr gäbe. Indirekt führt er diese Zustände auch auf die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück.

Er sagt: „Hanau ist ein Anzeichen tiefster Spaltung in Deutschland und das gehört kommuniziert“.

(Mit Textteilen von AFP und DTS)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]