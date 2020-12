COVID-19-Lockdowns – Mittel zum Zweck des „Great Reset“, der großen Transformation der Welt

Geht es bei den Lockdown-Maßnahmen um mehr als nur den Gesundheitsschutz der Bevölkerung?

Spricht man eine solche Vermutung aus, kommt von Seiten der etablierten Politik oder der etablierten Presse sehr schnell die Unterstellung, man sei Verschwörungstheoretiker. Das Weltwirtschaftsforum, der führende Thinktank der Globalisierungselite, spricht allerdings bereits aus, dass die Lockdown-Maßnahmen möglicherweise für ganz andere Ziele genutzt werden sollen.

Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum; WEF) existiert seit 1971, wurde von Klaus Schwab gegründet und ist bekannt durch die jährlich stattfindenden Gipfeltreffen in Davos. Zum letzten Gipfel kamen etwa 3.000 führende Personen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und internationalen Institutionen. Samuel P. Huntington schreibt in seinem Klassiker „Clash of Civilisations“ über das WEF:

„Die ‚Davos-Leute‘ kontrollieren praktisch alle internationalen Institutionen, viele Regierungen, den Weltfinanzmarkt und ein Gutteil des wirtschaftlichen und militärischen Potentials der Welt.“ (Huntington: Krieg der Kulturen 9.Auflage S. 78).

Welches sind die geopolitischen Rahmenbedingung, in denen das WEF agiert? Der Tenor in der Politikwissenschaft, unter Finanzexperten und den Medien lautet, dass spätestens seit der Finanzkrise 2008 die Finanzwirtschaft in den westlichen Staaten mächtiger ist als die Politik und ihr das Handeln diktiert.

Laut der Studie der ETH Zürich „The network of global corporate control“ im Jahr 2011 beherrschten zum Zeitpunkt der Studienerstellung in der westlichen Welt 147 Unternehmen durch Überkreuzbeteiligungen fast die gesamte Wirtschaft. Mehrheitlich sind dies Unternehmen der Finanzbranche.

Das Weltwirtschaftsforum wird von rund 1.000 Unternehmen finanziert, darunter befindet sich die Mehrzahl der 147 in der Studie genannten Unternehmen. Man könnte das Weltwirtschaftsforum als den führenden Thinktank und die bedeutendste Interessenvertretung dieser mächtigsten Unternehmen der Welt bezeichnen. Die Entwicklung zeigt die Macht der Finanzbranche: Von 1971 bis 2016 hat sich das Verhältnis Realkapital zu Finanzkapital auf der Welt vervierfacht (2016 ca. 71 Billionen zu 276 Billionen US-Dollar; „Wem gehört die Welt“ von Hans-Jürgen Jakobs).

Um die Rolle des Weltwirtschaftsforums und der hinter ihm stehenden Unternehmen zu verstehen, sind die Mechanismen der Macht wichtig. Seit Anbeginn der Geschichte beschäftigen sich verschiedenste Denker mit dem Thema Macht: Thukydides, Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Nietzsche, Max Weber und Heinrich Popitz, um einige der bedeutendsten zu nennen. Trotz unterschiedlicher Nuancen durchziehen mindestens drei Aspekte alle Machttheorien: Erstens bestehe im Menschen ein grundsätzlicher Machttrieb, zweitens würden Protagonisten, die bereits über Macht verfügen nach Ausdehnung ihrer Macht streben und drittens würde das Motiv der Machtausdehnung fast immer durch moralische Motivbehauptungen verschleiert und überlagert.

Diese Aspekte gilt es bei einem Blick in das neue Buch „COVID-19 The Great Reset“ von Klaus Schwab und Thierret Malleret vom Weltwirtschaftsforum vom Juni 2020 zu berücksichtigen.

Wie äußert sich der Gründer des WEF zu COVID-19?

Im Buch heißt es: „Vorrangiges Ziel des Buches soll es nach Aussage der Autoren sein, den künftigen Entwicklungen im Zuge der Corona-Epidemie in verschiedensten Bereichen Rechnung zu tragen. Es ist in drei Kapitel gegliedert: Im ersten wird untersucht, wie sich Corona auf fünf wichtige Makrokategorien auswirken wird, nämlich Wirtschaft, Gesellschaft, Geopolitik, Umwelt und Technologie. Das zweite Kapitel befasst sich mit mikroökonomischen Auswirkungen auf bestehende Branchen und Unternehmen. Im dritten Kapitel geht es um mögliche Folgen auf individueller Ebene.“

Diese nüchtern klingenden Beschreibungen sind eingebettet in einen emotionalen Tenor des Alarmismus auf der einen Seite und der Verheißungen auf der anderen Seite.

Hier beispielhaft einige Originalzitate der größten angenommenen Bedrohungen:

Die COVID-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen stürzen. …

Millionen von Unternehmen werden untergehen. …

Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher Schwerwiegendste und Abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. …

Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. …

Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. …

In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. …

Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt. …

Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird. …

Eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann.

Nach dem „Great Reset“ soll die Welt dann ein wunderbarer Ort sein. Auch hier einige Originalzitate der großen Verheißungen:

Ein Weg führt uns in eine bessere Welt. …

Es besteht nun die Chance institutionelle Veränderungen und politische Entscheidungen zu treffen, die die Volkswirtschaften auf einen neuen Weg in eine gerechtere und grünere Zukunft führen. …

Es geht darum, die Welt weniger spaltend, weniger umweltschädlich, weniger destruktiv, integrativer, gerechter und gleicher zu machen. …

Ein Weg führt uns in eine bessere Welt: integrativer, gerechter und respektvoller gegenüber Mutter Natur.

Was soll und wird nach Ansicht des Weltwirtschaftsforum nun konkret geschehen, um diese „schöne neue Welt“ herbeizuführen?

Auf wirtschaftlichem Gebiet müssten, so Klaus Schwab und Thierret Malleret, institutionelle Veränderungen und politische Entscheidungen getroffen werden, die die Volkswirtschaften den neuen Weg in eine gerechtere und grünere Zukunft ebnen. Der Staat soll ganz gezielt lenkend in die Wirtschaft eingreifen.

Der Staat müsse sich noch mehr verschulden als bisher, so der Tenor des Buches. Die Geldpolitik soll noch lockerer werden, bis hin zum sogenannten Helikoptergeld, also der Verteilung von Geld ohne Gegenleistung zur Ankurbelung des Konsums.

Das Phänomen der sogenannten „Japanifizierung“ wird als erstrebenswertes Endziel angepriesen. Kritiker konnotieren diesen Begriff als negativ und betiteln ihn mit Stagflation, also hohe Verschuldung bei gleichzeitig geringem Wirtschaftswachstum.

Das WEF versucht dieses Phänomen positiv zu deuten und als Vorbild für die Mehrzahl der westlichen Industrienationen darzustellen. Demografisch angepasst wäre das Bruttoinlandsprodukt hoch und würde wachsen. Dass sich die Staaten dadurch in dauerhafter Abhängigkeit von bestimmten Gläubigern befinden würden, wird durch das Weltwirtschaftforum als selbstverständlich betrachtet und möglicherweise sogar als erstrebenswert (aus Sicht der Gläubiger) angesehen.

Das Ende des Neoliberalismus, der Anfang von „Big Government“

Als zu erwartender Reset wird im Buch „COVID-19 The Great Reset“ das Ende des Neoliberalismus vorhergesagt. Notwendig wäre eine Neudefinition des Gesellschaftsvertrages, der die Grundwerte Inklusivität, Solidarität und Vertrauen in den Mittelpunkt rücken würde; Ungleichheiten müssten beseitigt werden. Akute Krisen wie Pandemien tragen demnach zur Stärkung der Macht des Staates bei und es würde eine Rückkehr des Prinzips „Big Government“ eintreten. Massive Steuererhöhungen zur Krisenbewältigung seien die Folgen.

„Global Governance“ wird durch die Autoren als der Prozess der Zusammenarbeit zwischen transnationalen Akteuren verstanden. Der Multilateralismus soll gestärkt werden, Nationalismus und Populismus zurückgedrängt werden. Mit der Pandemie hat die „digitale Transformation“, auf die sich so viele Analysten seit Jahren beziehen, ohne genau zu wissen, was sie bedeutet, ihren Katalysator gefunden.

Weitere Inhalte des Buches in Kürze:

Die Pandemie wird die Einführung der Automatisierung am Arbeitsplatz und die Einführung weiterer Roboter in unserem persönlichen Bereich und Berufsleben beschleunigen.

Die ständige Sorge von Gesetzgebern, Wissenschaftlern und Gewerkschaftern ist, dass die Überwachungsinstrumente wahrscheinlich auch nach der Krise und selbst dann bestehen bleiben, wenn ein Impfstoff gefunden wird.

Aufgrund der Natur der globalen Lieferketten und ihrer grundsätzlichen Fragilität brauen sich seit Jahren Argumente über deren Verkürzung zusammen.

Ein sogenannter Stakeholder-Kapitalismus soll den Shareholder-Kapitalismus ablösen. Nachhaltigkeit kann als Maßstab für den sogenannten Stakeholder-Kapitalismus angesehen werden.

Seit Beginn der Pandemie findet eine hitzige Debatte darüber statt, ob (oder in welchem Umfang) wir in Zukunft remote arbeiten und infolgedessen mehr Zeit zu Hause verbringen werden.

Insbesondere drei Branchen sollen in der Zeit nach der Pandemie florieren: Big Tech, Gesundheit und Wellness. Der Banken-, Versicherungs- und Automobilsektor sollen dagegen drei verschiedene Beispiele für Branchen sein, die eine größere Widerstandsfähigkeit aufbauen müssen.

Auf dem Gebiet des Individuums soll die Pandemie uns alle, Bürger und politische Entscheidungsträger, ob bereitwillig oder nicht, zwingen, eine philosophische Debatte darüber zu führen, wie das Gemeinwohl auf möglichst unschädliche Weise maximiert werden kann.

Die Entscheidung darüber, ob die Eigenschaften des Individualismus oder diejenigen, die das Schicksal der Gemeinschaft begünstigen, priorisiert werden sollen, soll getroffen werden müssen.“

Fazit

Alle aufgeführten Aspekte klingen sehr positiv und von einem guten Willen zur Herstellung einer besseren Welt getragen. Hohe moralische Ziele von mehr Gerechtigkeit, Gleichheit und Nachhaltigkeit werden angepriesen.

Allerdings führen eine Vielzahl der Maßnahmen zu ihrer Herbeiführung zu einer verstärkten Machtkonzentration der derzeit herrschenden Finanzeliten. Mehr Schulden lassen die Macht der Gläubiger wachsen. „Big Governance“ führt vordergründig zu einem größeren Machtzuwachs der Staaten – da diese aber von den Finanzmärkten abhängen, stärkt es auch diese.

„Global Governance“ wird angepriesen als mehr gemeinsame Verantwortung für die weltweiten Probleme der gesamten Menschheit, in dem mehr Kompetenzen auf supranationale Institutionen übertragen werden. Im Gegenzug wird den Nationalstaaten aber der Großteil ihrer Macht genommen – doch gerade die Nationen können ihre Bürger am besten vor der Übermacht des Finanzkapitals schützen.

Mehr Nachhaltigkeit und Rücksicht auf unseren Planeten klingt außerordentlich verantwortungsvoll, es kann aber auch als Hebel dienen für einen kompletten Umbau der Wirtschaft. Die Richtung ginge dann von einer freien sozialen Marktwirtschaft weg und zu einer vom Staat und hinter ihm stehenden Kapitalinteressen gelenkten Wirtschaft hin.

Das Weltwirtschaftsforum weist im Buch auch auf die Digitalisierung hin. Betrachtet man auch diese erneut aus der Perspektive der Macht, so wird man feststellen müssen, dass sie den Herrschenden in einer bisher nicht gekannten Weise „Herrschaftswissen“ zur Verfügung stellen wird. Dies stellt für alle Bürger die Gefahr der totalen Kontrolle und der totalen Überwachung dar.

Insofern ist der Verdacht nicht unbegründet, dass die herrschenden Finanz- und Politik-Eliten ganz im Sinne geschichtlicher Regelmäßigkeit die Corona-Pandemie nicht zur Schaffung einer besseren Welt, sondern unter Vortäuschung moralischer Behauptungen zur Erringung von noch mehr Macht nutzen wollen.

Zur Person: Stefan Pahlow, geboren 1963, arbeitet seit Oktober 2017 als Referent und politischer Berater im Deutschen Bundestag. Weiterhin ist er im Bereich der Verbands- und Politikkommunikation tätig und in diversen Vereinen und Verbänden engagiert, exemplarisch sei der Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft e.V. (vfw-berlin-mitte.de) genannt. Vor seinen politischen Tätigkeiten war er mehr als 20 Jahre als Kaufmann sowohl als selbstständiger Unternehmer, wie auch als leitender Angestellter in der EDV-Branche tätig.

