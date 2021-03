Die größten COVID-19-Impfstoff-Skeptiker? Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front

Trotz Regierungskampagnen fällt die Impfbereitschaft von Mitarbeitern im Gesundheitswesen in den westlichen Ländern sehr gering aus. Wem sollen sie eher trauen, den Angaben der Firmen und Behörden oder ihren eigenen Augen? Wissen sie mehr als der normale Bürger? Das fragt sich Lawrence Solomon, Direktor des Instituts für Verbraucherschutz in Toronto.

Was wissen Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Ersthelfer über den COVID-19-Impfstoff, was Politiker und ihre Berater im Gesundheitswesen nicht wissen?

Laut einer Gallup-Analyse vom Januar waren 51 Prozent der im Dezember befragten Mitarbeiter im US-Gesundheitswesen und Ersthelfer von den Vorzügen einer Impfung nicht überzeugt, selbst wenn der Impfstoff „kostenlos, verfügbar, von der FDA [Arzneimittelbehörde] zugelassen und zu 90 Prozent wirksam“ wäre.

Gallup fand diese Ergebnisse besorgniserregend, da diejenigen, die dem höchsten Risiko einer Exposition gegenüber COVID-19 ausgesetzt sind, die Impfung am stärksten ablehnten (34 Prozent).

Das betrifft die Fachkräfte, die für Amerikas Gesundheit und Sicherheit sowie wichtige wirtschaftliche Bedürfnisse im Einsatz sind. Sie werden von den Nationalen Akademien für Technik, Wissenschaft und Medizin als „1A-Beschäftigte“ bezeichnet.

Die Beschäftigten an vorderster Front erwiesen sich als sehr trotzig, wie es die Gallup-Umfrage zeigte. In Kalifornien verweigerten laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ mehr als die Hälfte der Krankenhausmitarbeiter im St. Elizabeth Community Hospital in Tehama County, geschätzte 50 Prozent der Mitarbeiter in Riverside County und 20 bis 40 Prozent in L.A. County die Impfung.

Weltweite Zurückhaltung

In Georgia sind nach einer Schätzung der Tageszeitung „Atlanta Journal-Constitution“ nur 30 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen geimpft worden. In Ohio berichtete Gouverneur Mike DeWine, dass 60 Prozent der Beschäftigten in Pflegeheimen die Impfung verweigert haben.

In Texas berichtete die Texas Tribune im Februar, dass Einrichtungen für häusliche Krankenpflege und betreutes Wohnen möglicherweise nicht in der Lage seien, ihre Klienten zu versorgen, weil so viele Pflegekräfte sich weigern, sich impfen zu lassen. Eine Anfang Februar veröffentlichte Umfrage der Gesundheitsbehörde CDC unter Pflegeeinrichtungen ergab, dass weniger als 40 Prozent des Personals mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hat.

Auch außerhalb der USA sind die Beschäftigten an der Front skeptisch. Am 2. März berichtete „Reuters“, dass höchstens die Hälfte des Pflegepersonals im medizinischen Sektor der Schweiz, nur 30 Prozent des Personals des deutschen Pflegeheimbetreibers BeneVit Group und etwa die Hälfte des Gesundheitspersonals in französischen Pflegeheimen bereit waren, sich impfen zu lassen.

„PBS“ berichtete am selben Tag, dass seit „Indien vor zwei Wochen mit der Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis begonnen hat, die Hälfte der Front-Mitarbeiter und fast 40 Prozent des Gesundheitspersonals nicht erschienen sind.“ In Kanada berichtete „CTV“, dass sich viele Pflegekräfte in Montreal „schlichtweg weigern“, sich impfen zu lassen.

Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt besteht das Dilemma darin, wem sie glauben sollen. Ihren staatlichen Arbeitgebern und den Pharmafirmen, die darauf pochen, dass die Vorteile der Impfstoffe die Risiken bei weitem überwiegen? Oder ihren eigenen Augen?

Viele Mitarbeiter an vorderster Front sehen aus erster Hand diejenigen, die nach einer COVID-19-Impfung krank werden oder sterben. Angesichts zu wenig unabhängiger Untersuchungen bilden sie sich selbst ein Urteil darüber, ob der Impfstoff dabei eine Rolle spielt. In Norwegen haben sie nach der Impfung 23 Todesfälle in Pflegeheimen und in Israel Hunderte von Krankenhausaufenthalten bemerkt.

Aussetzung von Impfungen

Auch die Mitarbeiter an vorderster Front leiden unter den Impfungen selbst. Wie „Reuters“ im Februar in einem Artikel mit der Überschrift „AstraZeneca Vaccine Faces Resistance in Europe After Health Workers Suffer Side-Effects“ [AstraZeneca-Impfstoff stößt in Europa auf Widerstand, nachdem Mitarbeiter im Gesundheitswesen unter Nebenwirkungen leiden] berichtete, haben die unerwünschten Wirkungen, die das Gesundheitspersonal treffen, unerwartet viele Menschen arbeitsunfähig gemacht und die Krankenhäuser vor Herausforderungen gestellt, die Dienste aufrechtzuerhalten.

In Frankreich riet die Sicherheitsbehörde den Krankenhäusern, die Impfung der Teammitglieder zu staffeln, um eine Beeinträchtigung der Team-Funktionen zu vermeiden.

In Schweden pausierten zwei der 21 Gesundheitsregionen des Landes die Impfung ihres Personals, nachdem 25 Prozent der Geimpften Fieber oder grippeähnliche Symptome bekommen hatten.

In Österreich wurden die Impfungen mit einer Charge von Impfstoffen ausgesetzt, nachdem eine geimpfte Krankenschwester starb und eine andere ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Das „Wall Street Journal“ berichtete, dass im Saarland die Hälfte des medizinischen Personals, das geimpft werden sollte, nicht zum Impftermin erschienen war.

Propaganda als Mittel gegen Zweifel

Als Antwort auf Bedenken von Mitarbeitern an vorderster Front bieten die Impfstoffhersteller, die Pflegeheim-Betreiber und die Gesundheitsbehörden in all diesen Ländern nur nichtssagende Beschwichtigungen an.

AstraZeneca beispielsweise erklärte, dass „die gemeldeten Reaktionen so sind, wie wir sie erwarten würden“ und der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, dass „ich mich sofort damit impfen lassen würde“.

Eine Fülle von öffentlichen Aufklärungskampagnen sind in Planung. Partnerschaft für häusliche Medicaid-Pflege, eine Interessenvertretung der Branche, hat eine „Be Wise, Immunize“ [Sei klug, immunisiere Dich] -Kampagne gestartet, um die Belegschaft aufzuklären.

Und alle fordern die Medien und die sozialen Medien auf, bei negativen Nachrichten über Impfungen wachsamer zu sein. Die Journalisten-Zeitschrift „Columbia Journalism Review“ gab am 5. März Medienunternehmen Tipps, wie sie Kritik widerlegen können: „Die erste Regel bei der Berichterstattung über Falsch-/Desinformation ist, nicht über die Falsch-/Desinformation zu sprechen.“

Das Blatt schlug vor, „die Praxis des ‚Pre-Bunking‘ in Betracht zu ziehen, d.h. aktiv Fragen und Bedenken der Öffentlichkeit zu entlarven oder vorauszusehen, anstatt erst dann zu reagieren, wenn falsche Narrative populär geworden sind.“

Obwohl Studien zeigen, dass solche Zusicherungen und Aufklärungskampagnen – auch bekannt als Propaganda – das Zögern bei Impfungen verringern können, findet Gallup, dass ihr Effekt marginal ist: „Die begrenzten COVID-19-Impfstoff-Akzeptanzraten unter allen Berufsgruppen zeigen wenig Bewegung seit November 2020.“

Eine Analyse der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimmt dem zu und kommt zu dem Schluss, dass „Barrieren für die Impfung von Mitarbeitern durch die fortgesetzte Entwicklung und Umsetzung von gezielten Kommunikations- und Erreichbarkeitsstrategien überwunden werden müssen.“

Die CDC erklärt jedoch nicht, warum eine fortgesetzte fokussierte Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit – d.h. mehr vom Gleichen – das Zögern der Mitarbeiter überwinden soll, wenn diese den Daten oder denjenigen, die die Daten liefern, nicht vollständig vertrauen.

Um diese Vertrauensbarriere zu überwinden und die Beschäftigten an vorderster Front – also Menschen, die jeden Antrieb haben, sich selbst zu schützen – für sich zu gewinnen -, müssten die Medien die Zensur aufheben, die Industrie müsste ihre Studien einer unabhängigen Prüfung unterziehen und alle müssten sich an einer vernünftigen Debatte beteiligen, anstatt „Vertraut-uns“-Zusicherungen abzugeben.

Lawrence Solomon ist Kolumnist, Autor und geschäftsführender Direktor des Instituts für Verbraucherschutz in Toronto. @LSolomonTweets [email protected]

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Opinion: The Biggest COVID-19 Vaccine Skeptics? Frontline Health Care Workers (deutsche Bearbeitung von mk)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

