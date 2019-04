Offener Brief an die Deutsche Bahn: „Bist Du schon in Afrika oder deutschtümelst Du noch?“

Maria Schneider schrieb kürzlich einen Offenen Brief an die Deutsche Bahn. „Bist Du schon in Afrika oder deutschtümelst Du noch?“

Sie hat diesen Offenen Brief am 19.04. und 20.04. an verschiedene Stellen der Bahn, ca. 200 Privatpersonen, an die Fraktionen des Bundestags sowie an mehrere Landtage geschickt – wieder an alle Fraktionen, zum Teil persönlich die einzelnen Politiker. Teilwiese hat sie als einzige Fraktion „Die Linke“ weggelassen.

Schneider schickte den Brief auch an den Grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Dieser nahm den Brief offenbar zum Anlass für einen Facebook-Post, für den er einen gigantischen Shitstorm erntete.