Bahn veröffentlicht Fahrplan für Strecke Berlin-Hamburg während Generalsanierung

Die Deutsche Bahn hat den veränderten Fahrplan für die Zeit während der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin ab August veröffentlicht. Täglich würden weiterhin 36 direkte Verbindungen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten deutschen Städten angeboten, erklärte die Bahn am Montag. Die Fahrzeit verlängere sich wegen des nötigen Umwegs über Uelzen und Stendal um 45 Minuten.

Zudem gebe es bis zu 30 weitere Verbindungen im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin mit einem Umstieg, erklärte die Bahn weiter. Von Wittenberge und von Ludwigslust aus werden ab August direkte Verbindungen mit sogenannten EC-Bussen nach Hamburg angeboten.

Als Ersatz für Zugverbindungen im Nahverkehr kommen entlang der gesamten Strecke auf insgesamt 26 Linien über 170 Busse zum Einsatz.

Auch Regionalverkehr betroffen

Weitere Änderungen betreffen insbesondere den Regionalverkehr in der Region Berlin-Brandenburg – abschnittsweise auch auf Linien, die auf die Strecke Hamburg-Berlin zulaufen. Alle Fahrplandaten können auf der Website der Deutschen Bahn und in der Navigator-App eingesehen werden.

Die Bahn will in den kommenden Jahren insgesamt 41 vielbefahrene Strecken grundsanieren. Den Start machte im vergangenen Jahr die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Die Arbeiten wurden nach einer Vollsperrung zwischen Juli und Dezember planmäßig beendet. Die Strecke Hamburg-Berlin wird von August bis Ende April 2026 voll gesperrt. (afp)