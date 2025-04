Katy Perry fliegt mit reinem Frauenteam ins All

Popstar Katy Perry und mehrere weitere Prominente wollen am Montag ins All fliegen. Der Start für den Blue-Origin-Flug von Westtexas aus ist für 8:30 Uhr (Ortszeit, 15:30 Uhr MESZ) geplant. Dem erstmals reinen Frauenteam gehört auch Lauren Sánchez an, die Verlobte von Blue-Origin-Besitzer Jeff Bezos.

Blue Origin hatte 2021 damit begonnen, wohlhabende Touristen und Prominente mit der Rakete New Shepard an den Rand des Orbits zu schicken. Die Flüge dauern nur zehn oder elf Minuten vom Start bis zur Landung – die Passagiere erleben dabei einige Minuten der Schwerelosigkeit.

Katy Perry along with the female crew meeting with the rocket that will take them to space.

— “Thank you very much! We love you. Bring us back safely. We are very grateful, we count on you and we believe in you. Thank you for helping us.” 🚀💞

