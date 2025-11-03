Logo Epoch Times

Michigan

Anschlagsplan an Halloween: Zwei Verdächtige in den USA festgenommen

Am Halloween-Wochenende 2025 hat das FBI in Michigan, USA, einen potenziellen Terroranschlag vereitelt. Die beiden verdächtigen Männer hätten laut FBI in Onlinediensten vielfältig ihre islamisch-extremistische Gesinnung offenbart.

Michigan ist ein US-Bundesstaat im Mittleren Westen, der an 4 der Großen Seen angrenzt. (Symbolbild)

Foto: Sean Pavone/iStock

Redaktion
Weil sie einen Anschlag am Halloween-Wochenende im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geplant haben sollen, sind in den USA zwei Männer aus dem Bundesstaat Michigan festgenommen worden. Wie aus am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, sollen die beiden verdächtigen US-Bürger gemeinsam mit anderen einen Anschlag in einem Vorort von Detroit geplant haben. Sie hätten dabei auf Clubs und Bars der LGBTQ-Szene gezielt.
Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, hatte am Freitag erklärt, seine Behörde habe einen „potenziellen Terroranschlag“ verhindert. Laut Gerichtsunterlagen besorgten sich die Festgenommenen in großem Umfang Waffen und Munition, die bei einer Razzia beschlagnahmt worden seien.
Die beiden verdächtigen Männer hätten in Onlinediensten vielfältig ihre islamisch-extremistische Gesinnung offenbart, hieß es weiter. Auch habe es in ihren Beiträgen häufig Anspielungen auf Kürbisse gegeben, die in den USA traditionell an Halloween in der Nacht zum 1. November aufgestellt werden. (afp/red)

