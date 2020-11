Arizona bestätigt Wahlergebnisse – LIVE: Trump-Anwälte bei Anhörung vor Senatsmitgliedern in Arizona

Der Außenminister des Bundesstaates Arizona bestätigte am Montag die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen.

„Dies war aus mehreren Gründen eine historische Wahl. Die Vorbereitung jeder Wahl ist ein immenses Unterfangen, selbst unter normalen Umständen. Die Komplexität in diesem Jahr wurde durch die Pandemie noch verstärkt. Trotzdem hatten wir eine extrem gut geführte Wahl und eine historisch hohe Wahlbeteiligung“, sagte Außenministerin Katie Hobbs, eine Demokratin, in einer Pressekonferenz.

„Trotz der vielen Herausforderungen haben sich die Bewohner Arizonas für unsere Demokratie eingesetzt. Jeder Wähler in Arizona hat meinen Dank und sollte wissen, dass er stolz darauf sein kann, dass diese Wahl trotz zahlreicher unbegründeter gegenteiliger Behauptungen mit Transparenz, Genauigkeit und Fairness und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Wahlverfahren Arizonas durchgeführt wurde.

Hobbs focht die Behauptungen über einen mutmaßlichen Wahlbetrug an

Hobbs focht die Behauptungen über Wahlbetrug an die im Raum stehen, indem sie sagte, dass alle Wahlmaschinen von einer Bundeskommission zertifiziert und von Staatsbeamten überprüft worden seien, dass beglaubigte Wahlbeobachter Zeuge aller Bearbeitungen der tabellarischen Wahlzettel gewesen seien und dass Kameras in den Wahlzettel-Zentren mit Live-Streams seien, die über das Internet eingesehen werden konnten.

Wegen der Corona-Pandemie waren nur wenige Personen bei der Zertifizierungssitzung anwesend. Regierungsvertreter Doug Ducey, Generalstaatsanwalt Mark Brnovich und der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs von Arizona, Robert Brutinel, waren anwesend.

Ducey, ein Republikaner, sagte, dass die Leute vorgeschlagen hätten, wegen der Pandemie nicht persönlich abstimmen zu lassen, aber er kämpfte dafür, das [alte] System mit einer persönlichen Stimmenabgabe aufrechtzuerhalten.

„Die Stimmen wurden tabellarisch erfasst. Alle 15 Bezirke haben ihre Ergebnisse bestätigt“, sagte Ducey. In einer separaten Erklärung sagte er, er sei den Wählern, den Bezirksbeamten, den Bezirksregistratoren und den Wahlhelfern „für ihren Einsatz für den Erfolg unseres Wahlsystems“ dankbar.

Biden soll Trump mit 10.500 Stimmen geschlagen haben

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden wurde als Sieger von Arizona bestätigt. Laut Hobbs‘ Webseite schlug er Präsident Donald Trump mit rund 10.500 von 3,2 Millionen abgegebenen Stimmen.

Trump siegte 2016 in Arizona mit rund 91.000 Stimmen gegen Hillary Clinton.

Die Beamten werden später die Wahlmänner des Electoral College wählen, die voraussichtlich alle im nächsten Monat für Biden stimmen werden. Das Gesetz von Arizona verbietet so genannte ungläubige Wähler, die für den Kandidaten stimmen, der nicht den Bundesstaat gewonnen hat.

Anhörung von Anwälten Trumps vor Senatsmitgliedern in Arizona

Die Beurkundung fand zur gleichen Zeit statt, während einige Mitglieder des Senats von Arizona in Phoenix Anwälte von Trump, Experten und Zeugen anhörten, die Bedenken hinsichtlich der Wahlintegrität aussprachen.

Rudy Giuliani, einer der Anwälte, sagte, dass die Legislative des Bundesstaates eine Abstimmung abhalten sollte, um die Kontrolle über die Bestätigung der Wahl zurückzuerlangen.

„Sie, die Legislative von Arizona, haben die Plenargewalt, mit der sie die Auswahl der Wahlmänner in einer Präsidentschaftswahl regulieren können“, sagte er und fügte hinzu, der Oberste Gerichtshof hätte entschieden, dass die Kammern und Senate der Bundesstaaten die Befugnis zur Benennung der Wahlmänner zurückerhalten könne.

Die Epoch Times wird in der Präsidentschaftswahl 2020 erst dann einen Sieger benennen, wenn alle Ergebnisse bestätigt und alle rechtlichen Anfechtungen geklärt sind.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: „Trump: Arizona Secretary of State Certifies Presidential Election Results“ (Deutsche Bearbeitung von er)