Beratungen von Trump und Selenskyj am Freitag in Washington

US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj kommen am Freitag in Washington zusammen, um über die weitere US-Unterstützung für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland zu beraten. Trump bestätigte das Treffen am Montag (Ortszeit) auf seinem Rückflug aus Ägypten. Bei den Gesprächen könnte es um den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Russland gehen.

Selenskyj hatte zuvor erklärt, er werde im Laufe der Woche zu einem Treffen mit Trump nach Washington reisen. Der US-Präsident antwortete dann später auf die Frage einer Journalistin, ob er Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfangen werde: „Ich denke ja.“

Bei dem historischen Gipfeltreffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska im August, waren zunächst Annäherungen gemacht worden. Anschließend zeigte sich Putin jedoch wieder distanziert. Ein angekündigtes Treffen blieb aus. Nun wird in Washington über eine mögliche Lieferung der Marschflugkörper – über die europäischen Verbündeten – an Kiew beraten.

Druck auf Putin?

Selenskyj sprach nach eigenen Angaben am vergangenen Wochenende bereits in zwei Telefonaten mit Trump über den Einsatz von Langstreckenwaffen. Trump selbst hatte gesagt, er könne Putin mit der Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk an Kiew drohen, wenn Russland die Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle.

„Ich werde vielleicht mit ihm sprechen. Ich werde vielleicht sagen: ‚Hören Sie, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, werde ich ihnen Tomahawks schicken'“, sagte Trump am Sonntag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One mit Blick auf Putin. Tomahawks seien eine „neue Stufe der Aggression“, betonte Trump. „Wollen sie, dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.“

Selenskyj will nach eigenen Worten in Washington zu einer ukrainischen Delegation dazustoßen, die bereits zu Gesprächen in die USA abgereist ist. Ihr gehören neben Regierungschefin Julia Swyrydenko auch Präsidialamtschef Andrij Jermak und der Leiter des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umerow, an. Bei seinem Besuch in den USA wolle er auch Vertreter von US-Rüstungsunternehmen treffen, sagte Selenskyj. (afp/red)