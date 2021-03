Berichte: Biden plant Investitionsprogramm im Umfang von drei Billionen Dollar

Joe Biden plant nach dem billionenschweren Corona-Hilfspaket laut Medienberichten ein großangelegtes Investitionsprogramm.

Vorgesehen seien Ausgaben in Höhe von insgesamt drei Billionen Dollar, meldeten US-Medien am Montag. Diese sollen demnach in zwei verschiedene Maßnahmenpakete aufgeteilt werden.

Eines zielt den Berichten zufolge auf den Ausbau der Infrastruktur ab und umfasst auch Investitionen in den Klimaschutz, während das Geld aus dem zweiten Programm unter anderem zum Ausbau der Kinderbetreuung genutzt werden soll sowie für eine kostenlose Ausbildung an den Community Colleges, die eine Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität darstellen.

Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, im Weißen Haus werde eine Reihe von Möglichkeiten diskutiert, um Familien zu stärken und das Steuersystem zu reformieren, damit „Arbeit belohnt wird und nicht Reichtum“.

Diese Überlegungen seien aber noch nicht abgeschlossen und „Spekulationen“ über künftige Vorschläge daher verfrüht.

Biden hat vor knapp zwei Wochen ein Corona-Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) in Kraft gesetzt. Mit dem sogenannten Amerikanischen Rettungsplan will der Präsident den Kampf gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen verstärken.

Das Maßnahmenpaket umfasst desweiteren Schecks in Höhe von 1400 Dollar für Millionen Bürger, Hilfen für Arbeitslose sowie Milliarden für Impfungen und Corona-Tests.

