Biden: „Es ist nicht vorbei, bis jede Stimme gezählt ist“

Joe Biden sprach in Wilmington, Deleware, zu seinen Anhängern – hier seine vollständige Rede. Der am meisten umkämpfte Staat ist Pennsylvania, wo Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung auftraten und die Auszählung gestoppt wurde.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sagte in der Wahlnacht, dass das Ergebnis der Wahl wahrscheinlich nicht vor Mittwoch (4. November) morgens oder später bekannt sein wird, aber er sei optimistisch in Bezug auf das Ergebnis.

„Wir haben ein gutes Gefühl dafür, wo wir stehen“, sagte Biden zu Anhängern in seinem Heimatstaat Delaware. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen.“

Der Sieg in diesen drei Staaten würde ausreichen, um Biden einen Sieg im Wahlkollegium zu bescheren. „Fox News“ prognostizierte, dass Biden Arizona gewinnen würde, einen weiteren Bundesstaat, der 2016 für Trump stimmte, was ihm mehr Möglichkeiten böte, 270 Stimmen für das Electoral College zu erhalten.

Bidens Hoffnungen auf eine entscheidende frühe Niederlage von Trump schwanden, als die Fernsehsender prognostizierten, dass der Präsident in Florida gewinnen würde – einem für Trump für seine Chancen entscheidenden Must-Win-Zustand – und in Georgia, Ohio und Texas die Führung übernahm.

In Pennsylvania sind von den bisher ausgezählten 4,5 Millionen Stimmen nur 750.000 Abwesenheitsstimmen oder nur 17 Prozent. Laut Edison Research wurden in dem Bundesstaat mehr als 2,4 Millionen vorzeitige Stimmzettel abgegeben, davon fast 1,6 Millionen von Demokraten und etwa 555.000 von Republikanern.

Sogar ohne Pennsylvania würden Biden-Siege in Arizona, Michigan und Wisconsin sowie ein Kongressbezirk in Maine oder Nebraska, die ihre Wählerstimmen nach Bezirken aufteilen, ihn ins Weiße Haus bringen, solange er auch die Bundesstaaten hält, die Trump 2016 verloren hat.

Das sagte Biden heute Nacht zu seinen Unterstützern in Delaware

„Guten Abend, eure Geduld ist lobenswert. Wir wussten, dass es lange dauern würde. Aber wer wusste, dass es vielleicht bis morgen früh dauern würde? Vielleicht sogar noch länger? Aber, seht, wir haben ein gutes Gefühl dabei, wo wir sind, das haben wir wirklich… Ich bin hier, um euch heute Abend zu sagen, dass wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese Wahl zu gewinnen.

Wir wussten aufgrund der beispiellos frühen Abstimmung im Briefwahlverfahren, dass es eine Weile dauern würde. Wir werden Geduld haben müssen, bis wir … die harte Arbeit der Stimmenauszählung beendet ist, und sie ist erst dann vorbei, wenn jede Stimme ausgezählt, jeder Stimmzettel ausgezählt ist. Aber wir fühlen uns gut. Wir fühlen uns gut, wo wir stehen. Wir glauben, eines der Ergebnisse hat angedeutet, dass wir Arizona bereits gewonnen haben, aber wir sind zuversichtlich in Bezug auf Arizona. Das ist eine Wende. Wir liegen auch gerade in Minnesota vorn, und wir sind immer noch im Spiel in Georgia, obwohl das nicht das ist, was wir erwartet haben.

Wir haben ein gutes Gefühl für Wisconsin und Michigan. Übrigens wird es einige Zeit dauern, bis die Stimmen gezählt sind – wir werden in Pennsylvania gewinnen. Wir haben mit den Leuten in Philly, Allegheny County und Scranton gesprochen, und sie sind sehr ermutigt durch die Wahlbeteiligung und das, was sie sehen.

Hört, wir könnten die Ergebnisse schon morgen früh erfahren, aber es könnte etwas länger dauern, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Es ist weder meine Aufgabe noch die von Donald Trump, zu erklären, wer diese Wahl gewonnen hat. Das ist die Entscheidung des amerikanischen Volkes. Aber ich bin optimistisch, was dieses Ergebnis betrifft. Ich danke jedem einzelnen von euch, der sich an der Wahl beteiligt hat.

Übrigens, Chris Coons und die Demokraten, herzlichen Glückwunsch hier in Delaware. Hey John, Sie sind der Gouverneur, ja, der Mann vom ganzen Team, Sie haben großartige Arbeit geleistet, ich bin den Wahlhelfern dankbar, unseren Freiwilligen, unseren Werbern, allen, die an diesem demokratischen Prozess teilgenommen haben. Ich bin all meinen Anhängern hier in Delaware und im ganzen Land dankbar. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, und Leute, ihr habt mich das schon einmal sagen hören. Jedes Mal, wenn ich das Haus meines Großvaters in Scranton verließ, rief er: „Joey! Bleib optimistisch. Und meine Großmutter, sie war lebhaft: Du kennst Joey, er wird es verbreiten. Bleibt positiv, Jungs. Wir werden das gewinnen. Wir werden das gewinnen. Danke. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Eure Geduld ist großartig.“ (reuters/nmc)

