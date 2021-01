Senatoren Cruz und Hawley reagieren auf Bidens Nazi-Vergleich

Zwei prominente republikanische Senatoren griffen den designierten Präsidenten Joe Biden scharf an, nachdem er sie mit einem berüchtigten Nazi-Propagandisten verglichen hatte.

Der designierte US-Präsident Joe Biden sagte am 8. Januar, dass die Senatoren Ted Cruz (R-Texas) und Josh Hawley (R-Mo.) als Republikaner eine Minderheit in der Partei bilden würden. Und weiter:

„Die amerikanische Öffentlichkeit hat einen wirklich guten, klaren Blick darauf, wer sie sind“, sagte Biden. „Sie sind Teil der großen Lüge, der großen Lüge.“

„Die große Lüge“ sei als Begriff in Nazi-Deutschland geprägt wurden, so „Fox News“. „Wenn man eine Lüge groß genug erzählt und sie immer wieder wiederholt, werden die Leute irgendwann dazu kommen, sie zu glauben“, so Joseph Goebbels, Reichspropagandaminister von Nazi-Deutschland. Goebbels bezog sich demnach auf die Toten der Bombardierung von Dresden.

In einer Stellungnahme sagte Hawley zu Bidens Anschuldigungen: „Der designierte Präsident Biden hat mich und einen anderen republikanischen Senator gerade mit Nazis verglichen. Sie haben das richtig gelesen. Denken Sie einen Moment lang darüber nach. Lassen Sie es sacken. Weil ich Fragen in dem von den Gesetzen der Vereinigten Staaten vorgeschriebenen Format über die Art und Weise der Durchführung von Wahlen im Bundesstaat Pennsylvania aufgeworfen habe, genau wie Demokraten über andere Staaten in 2001, 2005, und 2017, nennt er mich einen Nazi.“

„Dies ist würdelos, unreif, und ein unmäßiges Verhalten von einem designierten Präsidenten. Es ist absolut beschämend. Er sollte wie ein würdiger Erwachsener handeln und diese kranken Kommentare zurückziehen. Und jedes demokratische Mitglied des Kongresses sollte aufgefordert werden, diese ekelhaften Kommentare zu dementieren.“

„Nichts, was uns zusammen bringt“

Cruz kommentierte Bidens Äußerungen auf Twitter mit den Worten: „Wirklich traurig“.

„In einer Zeit der tiefen nationalen Spaltung, entscheidet sich der designierte Präsident Biden dafür, seine politischen Gegner buchstäblich als Nazis zu bezeichnen, nichts, was uns zusammenbringt oder die Heilung fördert. Diese Art von bösartiger parteiischer Rhetorik reißt unser Land nur auseinander“, sagte er.

Bidens Team reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Epoch Times nach einem Statement zu den Äußerungen der Senatoren.

Biden, der regelmäßig während der 2020-Kampagne sagte, er würde darauf hinarbeiten, das Land zu vereinen – sollte er gewählt werden – empörte sich, dass Hawley und Cruz während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 6. Januar gegen die Wahlstimmen aus Arizona und Pennsylvania Einspruch einlegen. Die Senatoren wiesen auf Unregelmäßigkeiten bei der Wahl hin und sagten, es sei das einzige Forum, in dem sie ihre Bedenken äußern konnten.

Biden hatte kürzlich erst Präsident Donald Trump mit Goebbels und Hitler verglichen. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)