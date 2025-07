Kurz nach Mittag fiel in einigen Orten der Tschechischen Republik, darunter auch in Prag, der Strom aus. Im Zentrum der Hauptstadt herrscht Chaos, berichtete die tschechische Epoch Times . Straßenbahnen und die Metro stehen still, der Strom ist ausgefallen, Feuerwehrleute eilen zu steckengebliebenen Aufzügen. Stromausfälle werden auch aus den Regionen Mittelböhmen, Ústí nad Labem und Liberec gemeldet.

„Ein Teil des Übertragungsnetzes ist ohne Spannung, das Ereignis hat auch die meisten Umspannwerke des Übertragungsnetzes betroffen. Die Ursachen werden untersucht und die Techniker der ČEPS arbeiten intensiv an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, teilte der Leiter des Übertragungsnetzes um 12:31 Uhr X mit. Etwa zwanzig Minuten später meldet das ČEPS, dass das Ereignis auch die meisten Umspannwerke des Übertragungsnetzes betroffen hat.

V411 ist eine etwa 45 km lange 400-kV-Leitung in der Region Ústí zwischen Výškov und Hradec.

Über diese höchste Spannungsebene importiert und exportiert auch Deutschland Strom. Inwiefern die deutsche Energieerzeugung zum Stromausfall in unserem Nachbarland beigetragen hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Die Ereignisse erinnern an den Stromausfall auf der iberischen Halbinsel Ende April. In den vergangenen Tagen fiel auch im Westen und Süden Deutschlands sowie in Norditalien der Strom aus. Alžběta Dvořáková, eine Sprecherin des Nationalen Büros für Cybersicherheit, sagte gegenüber The Epoch Times telefonisch, dass der Ausfall in Tschechien nach aktuellem Kenntnisstand nicht durch einen Cyberangriff verursacht worden sein dürfte.