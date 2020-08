Bolsonaro: Brasilianer sollen „sich dem Virus stellen“

Nach der Überwindung seiner Corona-Infektion hat Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro (65) seine Landleute aufgefordert, „sich dem Virus zu stellen“. Es gebe nichts zu befürchten, sagte der Präsident am Freitag vor Reportern. „Ich wusste, dass ich mich eines Tages anstecken würde, denn ich glaube, dass leider fast jeder hier sich irgendwann anstecken wird“, führte Bolsonaro weiter aus, der wegen seines Krisenmanagements in der Corona-Pandemie heftig in der Kritik steht.

„Ich bedauere die Todesfälle. Aber Menschen sterben jeden Tag, an vielen Dingen. So ist das Leben“, sagte er am Freitag. Anfang Juli hatte Bolsonaro bekannt gegeben, dass er sich mit dem Wuhan-Virus infiziert habe. Vor einigen Tagen erklärte er sich aber als genesen. Am Donnerstag war Bolsonaros Ehefrau positiv auf den Wuhan-Virus getestet worden.

Bolsonaro bezeichnete die Wuhan-Lungenseuche anfangs als „kleine Grippe“. Er hatte sich zudem wiederholt über eine in der Hauptstadt Brasília geltende Maskenpflicht hinweg gesetzt und das Abstandsgebot missachtet. (afp)