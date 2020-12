Bolsonaro kritisiert „Hast“ um Corona-Impfung als ungerechtfertigt

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die „Hast“ um die Corona-Impfung als ungerechtfertigt kritisiert.

„Die Hast um die Impfung ist nicht gerechtfertigt, weil wir uns in das Leben der Menschen einmischen“, sagte der 65-Jährige in einem Interview mit seinem Sohn, dem Abgeordneten Eduardo Bolsonaro, das auf Youtube veröffentlicht wurde.

Der Präsident, der wegen seines Krisenmanagements in der Pandemie in der Kritik steht, hat regelmäßig Zweifel an den Impfungen geäußert. Erst am Donnerstag hatte Bolsonaro angekündigt, sich nicht impfen zu lassen und verwies auf potenzielle Nebenwirkungen der Impfung. (afp)