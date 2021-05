China weist Aufforderung der G7-Außenminister zur Einhaltung der Menschenrechte zurück

Der Wachturm auf einer Hochsicherheitsanlage eines Konzentrations- und Arbeitslagers in Chinas nordwestlicher Region Xinjiang. Bis zu einer Million ethnische Uiguren und andere religiöse Minderheiten werden in einem Netzwerk von Internierungslagern in Xinjiang festgehalten und gefoltert. Foto: GREG BAKER/AFP via Getty Images

China hat die Aufforderung der Außenminister der G7-Staaten zur Einhaltung der Menschenrechte am Donnerstag (06. Mai) „scharf verurteilt“. Die G7 hätten „unbegründete Anschuldigungen gegen China erhoben“ und sich in „innere Angelegenheiten Chinas eingemischt“, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin. Die G7-Gruppe zerstöre dadurch „mutwillig die Normen der internationalen Beziehungen“.

Die G7-Außenminister hatten bei ihrem ersten persönlichen Treffen seit zwei Jahren die Regierung in Peking aufgefordert, die Menschenrechte zu respektieren. Sie zeigten sich „zutiefst besorgt“ über die Unterdrückung der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang und kritisierten das harsche Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

China steht derzeit international wegen seines Vorgehens in der Sonderverwaltungszone Hongkong sowie in der Provinz Xinjiang massiv in der Kritik. Kritik aus dem Ausland im Bereich Menschenrechte verbittet sich die kommunistische Führung in Peking regelmäßig mit scharfen Worten. (afp)

