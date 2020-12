Frankreich: Corona-Massentest in Le Havre gestartet

In der französischen Stadt Le Havre hat am Montag (14. Dezember) ein Corona-Massentest begonnen. Alle 270.000 Einwohner der Hafenstadt im Nordwesten Frankreichs können sich bis Samstag kostenlos auf das SARS-CoV-2 testen lassen. Ergebnisse sollen nach einer halben Stunde vorliegen. Mit den Tests wollen die Behörden vor allem Infizierte ohne Symptome ausfindig machen und so das Infektionsgeschehen ausbremsen.

Le Havre nahm sich dabei die englische Stadt Liverpool zum Vorbild, wie der Bürgermeister und frühere französische Premierminister Edouard Philippe sagte. In Liverpool sei in vier Tagen ein Drittel der Bevölkerung getestet worden, sagte Philippe. „Wenn wir die Hälfte der Bevölkerung testen würden, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden.“

Mit den Massentests will sich die Stadt auch auf die anstehenden Lockerungen des seit Ende Oktober geltenden Lockdowns vorbereiten. Ab Dienstag können die Franzosen ihre Wohnungen erstmals seit anderthalb Monaten tagsüber wieder ohne triftigen Grund und ohne Zeitbeschränkung verlassen – und müssen dafür auch keine Bescheinigungen mehr ausfüllen.

Stattdessen tritt ab Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr morgens dauern soll – auch in der Silvesternacht. Nur an Heiligabend dürfen sich die Menschen in Frankreich frei bewegen. (afp/sza)