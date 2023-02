Deutschland fordert radikales Chemikalien-Verbot in der EU

Foto: DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images

Aufgrund der hohen Energiekosten planen große Chemiekonzerne wie BASF und LANXESS bereits, weitere Investitionen ins Ausland zu verlegen, unter anderem nach China. Foto: DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images

PFAS – in der Umwelt nicht abbaubare giftige Chemikalien – sind jetzt laut neuester Recherche in Deutschland in großer Menge lokalisiert worden. Erst vor ein paar Wochen hat Deutschland mit vier weiteren europäischen Staaten ein radikales Verbot von 10.000 dieser Chemikalien gefordert.