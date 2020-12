Corona-Mutation – Drosten: Mutierter Erreger hat Deutschland wahrscheinlich schon erreicht

Wegen der neuen Variante des Coronavirus stellt Deutschland ab Mitternacht den Flugverkehr aus Großbritannien ein. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag in der ARD an. Frankreich stoppt wegen einer neuen Variante des Coronavirus für 48 Stunden den gesamten Personenverkehr aus Großbritannien. Die neue Variante des Coronavirus ist auch bei einem Infizierten in Italien festgestellt worden. Ein Überblick.

+++ Newsticker +++

Die in Großbritannien aufgetauchte neue Variante des Coronavirus hat Europas Börsen zum Handelsstart schwer zugesetzt: In Frankfurt am Main öffnete der Handelsplatz am Montagmorgen über zwei Prozent im Minus und verlor danach weiter. In London war der Leitindex FTSE 100 zum Start ebenfalls rund 2,0 Prozent im Minus. Besonders verlustreich waren die Papiere der Airlines angesichts des gestoppten Reiseverkehrs.

Auch das britische Pfund verlor und stand rund eine halbe Stunde nach Börsenstart bei 1,3268 Dollar (minus 1,88 Prozent). Der Euro legte im Vergleich zum Pfund um 1,49 Prozent zu. In Paris öffnete der Handelsplatz ebenfalls über zwei Prozent im Minus.

Johnson beruft Krisensitzung ein

Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Südostengland hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson eine Krisensitzung seines Kabinetts einberufen. Bei dem Treffen werde es um die „Situation bezüglich des internationalen Verkehrs“, insbesondere des Frachtverkehrs, gehen, sagte ein Regierungssprecher am Montag (21. Dezember) in London. Deutschland und weitere EU-Staaten haben den Flugverkehr mit Großbritannien wegen der neuen Virus-Variante eingestellt.

Drosten: Mutierter Erreger hat Deutschland wahrscheinlich schon erreicht

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, geht davon aus, dass die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante Deutschland schon erreicht hat. Die Mutation sei bereits in mehreren europäischen Ländern und sogar in Australien nachgewiesen worden, sagte Drosten am Montag im Deutschlandfunk.

„Also warum sollte es nicht in Deutschland sein?“ Mit Blick auf die von der Virus-Variante ausgehende Gefahr zeigte Drosten sich angesichts der unklaren Informationslage zurückhaltend.

Er sei angesichts der bestehenden Informationen über die Virus-Mutation „nicht sehr besorgt“, sagte Drosten. Allerdings sei die Datenlage „noch sehr lückenhaft“. Britische Wissenschaftler hätten deutlich gemacht, dass es frühestens Mitte der Woche vorläufige Datenanalysen geben werde.

Für den von der Politik beschlossenen Stopp von Verkehrsverbindungen aus Großbritannien nach Deutschland und weitere Staaten zeigte Drosten angesichts der „äußerst erhitzten Nachrichtenlage“ Verständnis. „Im Moment ist das, was aus England kommt, mit einem ganz schönen Alarm versehen“, sagte er weiter.

Mit Blick auf die Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson, wonach die neue Virus-Variante zu 70 Prozent ansteckender sei als die Ursprungsvariante, sagte Drosten, dies sei nur ein Schätzwert. Es sei noch unklar, ob die neue Variante tatsächlich stärker übertragbar sei.

Auch müsse geklärt werden, ob das mutierte Virus in Südostengland eine neue Infektionswelle ausgelöst habe oder es vielmehr im Zuge der allgemeinen Virus-Ausbreitung hochgespült worden sei. Drosten betonte, dass die Mutation in Ländern wie Belgien, Dänemark, Italien und den Niederlanden zwar bereits nachgewiesen worden sei, aber bisher keine Entwicklung wie in Großbritannien erzeugt habe.

Corona-Mutation in Italien nachgewiesen

Die neue Variante des Coronavirus aus Großbritannien ist auch bei einem Infizierten in Italien festgestellt worden. Die mutmaßlich ansteckendere Mutation sei bei einem Patienten im Celio-Militärkrankenhaus in Rom nachgewiesen worden, teilte das italienische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Der Patient war demnach kürzlich aus Großbritannien zurückgekehrt und war mit seiner Familie in Quarantäne.

Auch die italienische Regierung kündigte an, Flüge von und nach Großbritannien zu stoppen. Außenminister Luigi Di Maio erklärte, dies sei zum „Schutz der Italiener“ nötig. Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigte auch ein Einreiseverbot für Menschen an, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Großbritannien aufgehalten haben. Betroffene, die bereits in Italien sind, müssen sich testen lassen.

Außerhalb Großbritanniens waren bisher elf Fälle der neuen Virus-Mutation gemeldet worden – neun in Dänemark und je einer in den Niederlanden und Australien. In Deutschland wurde die Mutation nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch nicht nachgewiesen.

Deutschland: Flugstopp aus Großbritannien bis zum 31. Dezember

Wegen der neuen Variante des Coronavirus stellt Deutschland ab Mitternacht den Flugverkehr aus Großbritannien ein. In einer Verordnung sollten ab Montag auch Einreisen aus Südafrika eingeschränkt werden, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag in der ARD an.

Das mutierte Virus sei in Deutschland zwar bisher noch nicht nachgewiesen worden. Eine deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie vermutet werde, würde aber „viel verändern“ – ein Einschleppen nach Deutschland und Kontinentaleuropa müsse daher unterbunden werden. „Wir nehmen natürlich diese Meldungen aus dem Vereinigten Königreich sehr ernst“, sagte Spahn.

Der Stopp im Flugverkehr mit Großbritannien soll vorerst bis zum 31. Dezember gelten, an weiteren Regelungen werde noch gearbeitet, hieß es dazu aus Regierungskreisen in Berlin. Für den See- und Straßenverkehr mit Großbritannien arbeitet die EU demnach noch an einer gemeinsamen Entscheidung zu Einschränkungen.

Europa: Komplette Einstellung des Personenverkehrs

Mehrere EU-Länder haben angesichts der rasanten Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus in England bereits ihren Flugverkehr mit Großbritannien gestoppt oder dies angekündigt. Dazu zählen die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien und Österreich. In Paris fand am Abend ein Krisentreffen unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron zur Corona-Lage und zur Reaktion auf die neue Coronavirus-Mutation statt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Sonntag wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit den Spitzen der EU beraten. An dem Gespräch nahmen seitens der EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sowie Ratspräsident Charles Michel teil, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Die spanische Regierung fordert wegen der mutmaßlich ansteckenderen Variante des Virus ein koordiniertes Vorgehen der EU.

Anfang der Woche soll die EU nach Informationen der „Bild“-Zeitung über die komplette Einstellung des Personenverkehrs zwischen dem europäischen Festland und dem Vereinigten Königreich entscheiden. Waren sollen demnach aber weiter transportiert werden dürfen.

Die britische Regierung warnte am Sonntag, die neue Variante des Coronavirus sei „außer Kontrolle“. Für London und den Südosten des Landes wurde ein strikter Lockdown verhängt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist die neue Virus-Mutation „bis zu 70 Prozent ansteckender“ als die bisher verbreitete Form, wie der britische Premierminister Boris Johnson sagte. Sie sei aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht tödlicher. Es gebe auch keine Hinweise, dass die Wirksamkeit von Impfstoffen durch den neuen Virus-Stamm beeinträchtigt werde, versicherte Johnson.

Frankreich: Personenverkehr wird für 48 Stunden gestoppt

Frankreich stoppt wegen einer neuen Variante des Coronavirus für 48 Stunden den gesamten Personenverkehr aus Großbritannien. Ab Sonntag um Mitternacht wird der Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr aus dem Vereinigten Königreich eingestellt, wie die Regierung nach einer Krisensitzung am Sonntagabend mitteilte. Betroffen sind demnach auch Gütertransporte mit einem Fahrer.

In Paris hatte am Abend ein Krisentreffen unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron zur Corona-Lage und zur Reaktion auf die neue Virus-Mutation in Großbritannien stattgefunden. (afp/sza)