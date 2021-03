Ehemalige Clinton-Beraterin: Verpflichtender Impfpass könnte zu „Ende der Freiheit im Westen“ führen

Naomi Wolf warnt vehement vor der Einführung eines digitalen Impfpasses. Ein Corona-Impfpass würde das „Ende der Zivilgesellschaft“ bedeuten, sagt die ehemalige Beraterin von Bill Clinton.

Die ehemalige Beraterin des Ex-US-Präsidenten Bill Clinton warnt vor verpflichtenden Corona-Impfpässen. Naomi Wolf sagte, dass obligatorische digitale Impfpässe, die in den USA aktuell heiß diskutieren werden, das „Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten könnten.

„‚Impfpass‘ klingt nach einer schönen Sache, wenn man nicht versteht, was diese Plattformen anrichten können. Ich bin CEO einer Tech-Firma, ich verstehe, wofür diese Plattformen verwendet werden können“, sagte Wolf gegenüber „Fox News“. „Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um das Virus, es geht um Daten. Sobald dieser Plan eingeführt ist, haben Sie keine Wahl mehr, außer Teil des Systems zu sein. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität ohne Probleme auf diese Plattformen geladen werden können.“

Wolf fügte hinzu, dass solche Daten mit Paypal-Konten und digitalen Währungen verschmolzen werden können. Sie sagte, Microsoft spreche bereits darüber, solche Plattformen mit Bezahldiensten zu verbinden.

Die Expertin merkte auch an, dass dies in Israel bereits passiert sei. „Und sechs Monate später hören wir dann von Aktivisten, dass es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt und dass alle Aktivisten im Grunde genommen geächtet und ständig überwacht werden. Es ist das Ende der Zivilgesellschaft und sie versuchen es auf die ganze Welt auszuweiten. Es ist so viel mehr als nur ein Impfpass. Ich kann nicht genug betonen (…) dies hat die Macht, dein Leben auszuschalten oder dein Leben einzuschalten. Es hat die Macht, ob man in der Gesellschaft integriert ist oder man an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird.“

Wie im kommunistischen China

Wolf verglich solche Pläne mit der allumfassenden Überwachung im kommunistischen China durch das Sozialkredit-System. „Wie kann [die Kommunistische Partei Chinas] eine Milliarde Menschen unter der Fuchtel eines totalitären Regimes halten?“, fragte sie. „Die KPC kann jeden Dissidenten innerhalb von fünf Minuten finden, was hier Monate dauert.“

Die „Washington Post“ und „CNN“ haben – unter Berufung auf anonyme, unbestätigte Quellen – berichtet, dass die US-Regierung bereits an der Entwicklung eines „nationalen Impfpasses“ arbeiten würde. Der US-Bundesstaat New York hat seinen eigenen „Excelsior Pass“ vorgeschlagen, der in großen Veranstaltungsorten wie dem Madison Square Garden verwendet werden soll. Der Plan wurde von Bürgerrechtsgruppen scharf kritisiert.

In anderen Ländern sind solche Pässe bereits eingeführt worden. Israel hat seit Februar einen Impfpass, um Menschen Zugang zu Fitnessstudios und Hotels zu gewähren. Island verwendet einen Impfpass, um Auslandsreisen zu ermöglichen. Und Saudi-Arabien hat einen App-basierten Impfpass.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Ex-Clinton Adviser: Mandatory Vaccine Passport Could Lead to ‘End of Human Liberty in the West’ (deutsche Bearbeitung oz)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!