Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Dobrindt will Bundeswehr für Abschuss von Drohnen einsetzen

vor 11 Minuten

TICKER | Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen: Stichwahlen um Bürgermeister beginnen um 8 Uhr

vor 41 Minuten

Fluggäste brauchen Geduld: IT-System am BER muss neu aufgebaut werden

vor einer Stunde

Das ändert sich im Oktober: Wärmepumpe, Hobby-Gärtner, Windows-Support

vor einer Stunde

Erneut Drohnen an dänischen Militärbasen - Zivile Drohnenflüge landesweit für eine Woche untersagt

vor 2 Stunden

Zivildienst: Reste der Bundesbehörde sind noch vorhanden

vor 2 Stunden

Brauner Zwerg: Polarlichter auf einem kuriosen Himmelskörper

vor 3 Stunden

USA ist empört: Kolumbiens Präsident ruft US-Soldaten dazu auf, Trumps Befehle zu mißachten

vor 4 Stunden

Die Provinz wird abgehängt: Neuer DB-Fahrplan

vor 4 Stunden

ePA wird für Praxen Pflicht - doch kaum jemand nutzt sie

Logo Epoch Times
Geld und Finanzen

Ein Euro wird aktuell mit rund 1,32 Millionen Rial gehandelt

Die iranische Landeswährung ist im Wert massiv gesunken, seitdem die UN-Sanktionen erneut in Kraft getreten sind. Referenz-Internetseiten sprechen von einem historischen Tiefstand.

top-article-image

In den vergangenen zehn Jahren hat der Rial 97 Prozent seines Wertes gegenüber dem Euro eingebüßt (Archivbild).

Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Wiederinkrafttreten von UN-Sanktionen gegen den Iran ist der Wert der Landeswährung laut Finanz-Websites auf einen historischen Tiefstand gesunken.
Auf dem Schwarzmarkt in der Islamischen Republik werde ein Dollar mittlerweile mit rund 1,12 Millionen Rial gehandelt und der Euro mit 1,32 Millionen Rial, hieß es am Sonntag auf den Referenz-Internetseiten Bonbast und AlanChand.
Vor Inkraftsetzen des sogenannten Snapback-Mechanismus vor einem Monat, der zu der Reaktivierung der UN-Sanktionen führte, war der Dollar demnach noch mit gut einer Million Rial gehandelt worden. Anfang August waren es rund 900.000 Rial gewesen.

Sanktionen sind wieder in Kraft getreten

In der Nacht zu Sonntag war die Frist des von Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Gang gesetzten sogenannten Snapback-Mechanismus abgelaufen. Damit wurden die nach dem Atomabkommen von 2015 abgebauten UN-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt.
Für den Iran, der bereits mit hoher Inflation und Infrastrukturproblemen zu kämpfen hat, dürften die UN-Sanktionen weitere wirtschaftliche Schwierigkeiten bedeuten.
Mehr dazu
Zweifelhaft ist, ob alle Länder sich an die Strafmaßnahmen halten. Der russische Vize-Botschafter bei der UNO, Dmitri Poljanski, hatte vorab bereits erklärt, dass sein Land die Wiedereinführung der Strafmaßnahmen als „null und nichtig“ betrachte.
Das iranische Außenministerium rief am Sonntag alle Länder auf, die UN-Sanktionen nicht umzusetzen, da sie „rechtlich unbegründet und nicht zu rechtfertigen“ seien. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.