Einige New Yorker erhalten falsch etikettierte Wahlzettel

Einige Wähler in New York City berichteten, dass sie Wahlzettel erhalten hätten, die Fehler enthielten, darunter falsche Wähleridentitäten und Namen, falsche Rücksendeetiketten oder solche, die fälschlicherweise als Militärstimmzettel etikettiert waren.

Das New York City Board of Elections (BOE), das nach Berichten der Onlinezeitung Gothamist bereits rund eine halbe Million Stimmzettel vor der Wahl im November verschickt hat, ist sich des Problems bewusst. Das BOE sagte in einer Erklärung auf Twitter, dass Stimmzettel mit der Bezeichnung „offizieller abwesender Militärstimmzettel“ als korrekte Stimmzettel behandelt werden können, „selbst wenn Sie kein Militärwähler sind“.

Nach Angaben der Gothamist berichteten mehrere Wähler in Brooklyn, dass sie Wahlzettel mit Briefumschlägen für die Briefwahl in Abwesenheit mit falschem Namen und falscher Adresse erhielten, ein Problem, das zu einer ungültigen Stimmabgabe führen könnte.

Einige Internetnutzer reagierten auf die BOE-Erklärung und brachten ihre Besorgnis zum Ausdruck. Eine Person schrieb: „Mein Mann und ich haben heute unsere Abwesenheitsstimmzettel erhalten. Unsere Namen standen nicht auf den Stimmzetteln. Unsere korrekten Namen und Adressen stehen auf dem offiziellen Briefumschlag für die Briefwahl. Sollten unsere Namen nicht nur auf den Umschlägen, sondern auch auf den Stimmzetteln stehen?

Ein anderer schrieb: „2 von 3 der Abwesenheitsstimmzettel, die wir heute erhielten, hatten den falschen Namen auf dem Stimmzettel, der richtige war im falschen Umschlag. Sie haben ein [sic] Problem. (Der Originalumschlag hatte eine falsche Nummer und Rechtschreibfehler)“.

BOE machte in einer gesonderten Nachricht „Fehler externer Anbieter“ für einige der Probleme verantwortlich und forderte die Betroffenen auf, sich mit ihrem Büro in Verbindung zu setzen.

„Es herrscht einfach eine Massenverwirrung über diese Stimmzettel und darüber, was die Leute damit machen sollen“, sagte der Stadtrat von New York, Jimmy Van Bramer, gegenüber der New York Post. „Die Menschen hatten bereits kein Vertrauen in diesen Prozess, und sie hatten bereits kein Vertrauen in den Wahlausschuss, die Stimmzettel richtig auszuzählen.

Während Stimmzettel mit der Aufschrift „offizieller abwesender Militärstimmzettel“ auch von nichtmilitärischen Wählern verwendet werden können und ausgezählt werden, sind falsche Namens- und Adressangaben auf Umschlägen schwerwiegender, da sie zu ungültigen Stimmzetteln und damit zur Aberkennung des Wahlrechts führen könnten.

Während die BOE nicht weiß, wie viele Wähler von dem Fehler betroffen sind, sagte Michael Ryan, der Exekutivdirektor der BOE, zur Gothamist, dass „das Problem korrigiert werden wird“.

„Wir werden im Namen der Wähler in Brooklyn dafür sorgen, dass die richtigen Stimmzettel und Wahlumschläge vor dem Wahltag in den Händen der Wähler sind, damit sie abstimmen können“, sagte Ryan vor dem Outlet.

BOE sagte der Gothamist, es sei nicht klar, wie viele Stimmzettel von dem Fehler betroffen gewesen sein könnten.

Das Problem der falsch etikettierten Stimmzettel und offiziellen Wahlumschläge steht im Zusammenhang mit der Sorge, dass die Ausweitung der Briefwahl inmitten der Pandemie einen großen Rechtsstreit auslösen könnte.

Zwei hochrangige Republikaner im Kongress haben davor gewarnt, dass Probleme mit Briefwahl-Arrangements in Verbindung mit den Bemühungen der Demokraten, „in letzter Minute die Wahlgesetze und -verfahren der Bundesstaaten zu ändern“, weil es sich ihrer Meinung nach um einen parteiischen Vorteil handele, die Voraussetzungen für eine „beispiellose Verfassungskrise“ bei den bevorstehenden Wahlen schaffen könnten.

Die Befürworter der erweiterten Briefwahl sagen, dies sei eine Maßnahme, um die Ausbreitung des KPC-Virus (Kommunistische Partei Chinas) einzudämmen und durch die Verringerung der Zahl der Menschen, die sich in den Wahllokalen versammeln, die Gefährdung der Wähler durch den potenziell tödlichen Virus zu minimieren.

Wahlexperten haben gesagt, dass es nach der Wahl vom 3. November einige Tage dauern könnte, bis ein Gewinner feststeht, da die Beamten Zeit brauchen werden, um die nach dem Wahltag eintreffenden Briefwahlzettel auszuzählen.

Präsident Donald Trump sagte am Freitag bei einer Kundgebung in Newport News, Virginia, dass die Amerikaner den Sieger der Präsidentschaftswahlen aufgrund von Streitigkeiten über Briefwahlen möglicherweise monatelang nicht kennen werden.

