EU-Kommissarin sagt Treffen mit türkischem Außenminister ab

Nach der Festnahme des Oppositionspolitikers Ekrem Imamoğlu in der Türkei überdenkt die EU ihre Zusammenarbeit mit dem Land.

„Angesichts der jüngsten besorgniserregenden Entwicklungen müssen wir unser Engagement sorgfältig neu kalibrieren“, erklärte Markus Lammert, Sprecher der EU. Die Türkei bleibe jedoch ein strategisch wichtiger Partner.

Die EU wolle die Türkei „in europäischen Werten verankert sehen“, erklärte Lammert. Gleichzeitig werde man weiterhin auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien drängen.

Erstmals seit sechs Jahren treffen sich heute hochrangige Vertreter aus Brüssel und Ankara, um über wirtschaftliche Beziehungen zu sprechen. Der türkische Finanzminister Mehmet Simsek wird in Brüssel erwartet.

Als Reaktion auf die Festnahme sagte EU-Kommissarin Marta Kos ihr Treffen mit Außenminister Hakan Fidan beim Antalya Diplomacy Forum im April ab.

„Die Verhaftung eines gewählten Oppositionsführers kurz nach seiner Ankündigung, für die Präsidentschaft des Landes zu kandidieren, wirft ernste Fragen zur Einmischung der Justiz auf“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte.

Darin kritisierte sie die Inhaftierung von İmamoğlu sowie die Anklagen gegen gewählte Amtsträger, Aktivisten, Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, Journalisten und andere. Diese Entwicklungen stellten das Engagement der Türkei für Demokratie infrage.

Die Türkei, EU-Beitrittskandidat und Mitglied des Europarats, müsse höchste demokratische Standards einhalten und umsetzen, darunter Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit sowie freie und faire Wahlen, so Kos.

Um die Massenproteste einzudämmen, setzt Ankara zunehmend auf Überwachungstechnologien: Demonstranten werden mittels Gesichtserkennung identifiziert, das Internet gedrosselt.

Die Sicherheitskräfte hätten ihre IT-Fähigkeiten erheblich ausgebaut, so Orhan Sener, Fachmann für digitale Technologien.

„Während der Gezi-Bewegung dominierten die Demonstranten die sozialen Netzwerke und die Polizei war nicht in der Lage, sie zu identifizieren“, sagt Sener.

Wenn du heute in der Türkei an einer Demonstration teilnimmst, wird dein Gesicht von einer Kamera erkannt und das System gleicht es mit deinem Profil in den sozialen Netzwerken ab.“