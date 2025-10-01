Logo Epoch Times

Militärische Unterstützung

EU kündigt 4 Milliarden Euro für Drohnenbau in der Ukraine an

Für die Ukraine gehören Drohnen mittlerweile zu den wichtigsten Waffen im Krieg gegen Russland. Die EU investiert nun Milliarden.

top-article-image

Die EU unterstützt die Drohnenproduktion in der Ukraine mit einer Milliardensumme. (Archivbild)

Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Auszahlung einer Milliardensumme für den Bau von Drohnen in der Ukraine angekündigt. Man stelle heute vier Milliarden Euro bereit, sagte sie bei einem informellen EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen.
Zwei Milliarden Euro davon sollen in unbemannte Flugkörper investiert werden. „Wenn wir uns alle einig sind, dass die Ukraine unsere erste Verteidigungslinie ist, dann müssen wir die militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken“, sagte sie.

Fachwissen der Ukrainer

Von der Milliardenunterstützung für den Ausbau der ukrainischen Produktionskapazitäten für Drohnen soll nach Angaben aus der Europäischen Kommission auch die EU profitieren. So soll etwa die europäische Industrie vom Fachwissen der Ukrainer in dem Bereich lernen können.
Die Unterstützung ist Teil einer Initiative der G7-Gruppe der großen demokratischen Industrienationen, die bis 2027 insgesamt neue Hilfszahlungen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro vorsieht.
Die EU stellt davon 18,1 Milliarden Euro zur Verfügung, mit der neuen Auszahlung flossen seit Jahresanfang den Angaben nach bislang 14 Milliarden Euro.
Zur Rückzahlung aller Darlehen sollen die Erlöse aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen verwendet werden. (dpa/red)

