Ex-Mitglied der Trump-Administration gründet Denkfabrik zur Förderung der „America First“-Agenda

Während sich die Mitglieder der Trump-Administration auflösen, versuchen einige, die „America First“-Agenda des ehemaligen Präsidenten voranzutreiben.

Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo wurde als „Distinguished Fellow“ an das Hudson Institute, ein Thinktank, berufen. „Ich freue mich darauf, zu der Mission beizutragen, amerikanische Führung und globales Engagement zu fördern“, schrieb Pompeo am 27. Januar auf Twitter. „Es ist wichtig, dass wir Amerika weiterhin an die erste Stelle setzen!“

Unterdessen hat Russ Vought, ehemaliger Direktor des „White House Office of Management and Budget“ (Amt für Verwaltung und Haushaltswesen des Weißen Hauses), eine Organisation gegründet, die sich auf traditionelle Werte konzentriert, nämlich auf Gott, das Land und die Gemeinschaft.

Vought kündigte das „Center for American Restoration“ (deutsch: Zentrum für amerikanische Wiederherstellung) am 26. Januar im Online-Magazin „Federalist“ an und sagte, Trumps Präsidentschaft sei „der erste wirkliche Gegenangriff auf die Linke seit Jahrzehnten, von einem Champion, der den Schneid und die Kraft hatte, das vernichtende Feuer seiner Gegner auszuhalten“.

Er sagte, die Organisation werde sich vor allem auf die Politik auf Bundesebene konzentrieren. Er vermutet allerdings, dass ein Großteil der anfänglichen Bemühungen der Verteidigung gegen die liberale Agenda von Präsident Joe Biden dienen wird.

„Die Biden-Administration wird uns leider viele Gelegenheiten geben, die Bundesregierung sofort konfrontieren und zur Rechenschaft ziehen zu müssen, sei es, dass wir seine Amnestievorschläge blockieren müssen oder seine Nominierungen, die, ganz offen gesagt, außerhalb des Mainstreams liegen“, sagte Vought am 28. Januar zu „NTD“.

„Wir hoffen, den einfachen, vergessenen Männern und Frauen in diesem großartigen Land eine Stimme zu geben, die mit einer außergewöhnlichen Intuition ausgestattet sind, die hart arbeiten, ihre Steuern zahlen und versuchen, ihre Familien in gesunden Gemeinschaften großzuziehen“, so Vought weiter.

Voughts Agenda ist breit gefächert. Er möchte Themen wie die Beseitigung der „Cancel Culture“ (Abschaffungskultur), die Förderung von Pro-Life, die Wiederherstellung der Integrität der Wahlen, die Förderung der Integrität der Einwanderung, die Behandlung von China als die vorherrschende nationale Sicherheitsbedrohung und das Eintreten für eine kleinere Regierung angehen.

„Ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, darüber nachzudenken, wo wir als Land stehen, und zu erkennen, dass wir unglaublich gespalten sind“, sagte er, „und der Status quo ist sicherlich nicht mehr etwas, das wir verteidigen und bewahren können.“

Er sagte, er wolle den vielen Graswurzelaktivisten, die sich Sorgen um die Zukunft des Landes machen, aber oft von der Linken verleumdet werden, eine „institutionelle Heimat“ bieten.

„In der Lage zu sein, einen sicheren Ort für Aktivismus zu bieten, gezielt und strategisch zu sein, und wirklich in der Lage zu sein, unsere beiden Ideen voranzutreiben, um den Konsens in diesem Land wiederherzustellen“, sagte Vought.

Er sagte, er habe Anfang der Woche mit Donald Trump gesprochen und „er ist in bester Laune“.

„Er hat eine wichtige, offensichtlich eine wichtige Stimme in diesen Fragen. Und wir glauben wirklich, dass wir sein Erbe fortsetzen werden. Wir werden mit allen Gruppen zusammenarbeiten, die aus seiner Administration hervorgehen, um eine Koalition zu diesen Themen zu haben“, sagte Vought.

(Mit Material von The Epoch Times/aa)