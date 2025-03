Falls Waffenruhe scheitert – Trump: Wer russisches Öl kauft, kann keine Geschäfte mehr in den USA machen

US-Präsident Donald Trump kündigte am 30. März an, Sekundärzölle von 25 bis 50 Prozent auf russisches Öl zu erheben. Diese sollen innerhalb eines Monats in Kraft treten, falls Russland seiner Meinung nach den Krieg in der Ukraine verlängert oder versucht, einen Waffenstillstand zu verhindern.

In einem Telefoninterview mit „NBC News“ am 30. März, dessen Audio und Transkript bisher nicht veröffentlicht wurden, sagte Trump, er sei verärgert gewesen, als Russlands Präsident Wladimir Putin die Glaubwürdigkeit der Führung von Präsident Wolodymyr Selenskyj infrage stellte. Trump kündigte an, noch in dieser Woche mit dem russischen Präsidenten sprechen zu wollen.

Das Weiße Haus veröffentlichte den NBC-Bericht über das Gespräch, Epoch Times forderte eine Abschrift an.

Unter welchen Bedingungen kommen die neuen Zölle?

Während seines Wahlkampfs 2024 versprach Trump wiederholt, den von ihm als „lächerlich“ bezeichneten Krieg in der Ukraine zu beenden. Seit seinem Amtsantritt im Januar widmet er dem Thema große Aufmerksamkeit.

Trump forderte zudem Neuwahlen in der Ukraine und bezeichnete Selenskyj, der 2019 ins Amt gewählt wurde, einmal als Diktator. Er kritisierte die Verhängung des Kriegsrechts und die Aussetzung der Wahlen durch Selenskyj während der Verteidigung gegen Russland.

Am 28. März erklärte Putin, der Selenskyjs Präsidentschaft nicht als rechtmäßig anerkennt, die Ukraine sollte unter eine Art Übergangsverwaltung gestellt werden. Diese könnte Neuwahlen und die Unterzeichnung von Schlüsselabkommen ermöglichen, die Selenskyj effektiv entmachten könnten.

„Wenn Russland und ich keine Vereinbarung zur Beendigung des Blutvergießens in der Ukraine erzielen und ich glaube, dass Russland daran schuld ist … werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben – auf alles Öl, das aus Russland kommt“, sagte Trump am 30. März zu „NBC News“.

„Das würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie Öl aus Russland kaufen, keine Geschäfte in den Vereinigten Staaten machen können. Es wird einen 25-prozentigen Zoll auf alles Öl geben, einen 25- bis 50-Punkte-Zoll auf alles Öl.“

Botschaft an Putin

Die Zölle auf russisches Öl sollen innerhalb eines Monats greifen, falls kein Waffenstillstandsabkommen zustande kommt, sagte Trump laut dem „NBC-Bericht“.

Trump sagte, Putin wisse, dass er wütend sei, merkte aber an, dass er eine „sehr gute Beziehung zu [dem russischen Präsidenten]“ habe und „die Wut sich schnell verflüchtigt, wenn er das Richtige tut“.

Auf seinem Flug zurück nach Washington am Sonntagabend wiederholte Trump seine Botschaft an Putin.

„Ich glaube nicht, dass er sein Wort brechen wird“, sagte er gegenüber The Epoch Times. „Ich kenne ihn schon sehr lange. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen.“

Auf die Frage, wann Russland einem Waffenstillstand zustimmen sollte, sprach Trump von einer „psychologischen Frist“. „Wenn ich den Eindruck habe, dass sie uns hinters Licht führen, werde ich darüber nicht glücklich sein“, sagte er.

Trump: Die Ukraine wird nie Mitglied der NATO sein

Trump fand auch deutliche Worte für Selenskyj. „Er versucht, aus dem Abkommen über seltene Erden auszusteigen“, sagte Trump und bezog sich dabei auf die Verhandlungen über den Zugang der USA zu wichtigen Mineralien in der Ukraine. „Wenn er das tut, hat er Probleme. Große, große Probleme.“

Trump und Selenskyj sollten das Abkommen bei einem Besuch des ukrainischen Staatschefs im Weißen Haus unterzeichnen. Ihr Treffen im Oval Office endete jedoch im Streit vor laufender Kamera.

Trump deutete am Sonntag an, Selenskyj wolle das Abkommen „neu verhandeln“, um bessere Sicherheitsgarantien zu erhalten.

„Er möchte Mitglied der NATO werden“, sagte er. „Nun, er wird nie Mitglied der NATO sein. Das weiß er.“

Finnland schlägt den 20. April als Frist vor

Der finnische Präsident Alexander Stubb sagte am 30. März, er habe Trump gesagt, dass die USA eine Frist für die Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine setzen müssten, damit dieses erfolgreich sei.

„Der 20. April wäre ein guter Zeitpunkt für einen vollständigen Waffenstillstand ohne jegliche Bedingungen. … Eine Frist ist nötig – wegen Ostern und weil Präsident Donald Trump dann seit drei Monaten im Amt ist“, sagte Stubb vor finnischen Reportern in London.

Am 29. März besuchte Stubb Trump überraschend in Florida. Bei einer Runde Golf sprachen die beiden Staatsoberhäupter über die Stärkung der bilateralen Partnerschaft ihrer Länder. Das teilte Stubbs Büro mit.

Reuters und The Associated Press haben zu diesem Bericht beigetragen.

Der Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump Threatens Secondary Tariffs on Russian Oil If Ukraine Cease-Fire Fails“. (Deutsche Bearbeitung ks)