Shutdown dauert an: Anonymer Spender unterstützt US-Militär mit 130 Mio. Dollar

In Kürze:

Seit 1. Oktober 2025 befindet sich die US-Bundesregierung im Shutdown .

. Präsident Trump kündigte eine private Spende von 130 Mio. Dollar an.

an. Der Shutdown Fairness Act, der Zahlungen an unverzichtbare Bundesangestellte und Militärpersonal garantieren sollte, scheiterte im Senat.

Ein anonymer Spender hat der US-Regierung offenbar einen Scheck von über 130 Millionen Dollar (ca. 112 Mio. Euro) übergeben, um möglichen Zahlungsausfall von Militär­personal aufgrund des sogenannten „Shutdowns“ aufzufangen. Dies gab Präsident Donald Trump am 23. Oktober bekannt.

Spender will anonym bleiben

Während einer Sitzung mit seinem Kabinett erklärte Trump dazu: „Er rief uns neulich an und sagte: ‚Ich möchte jeden Fehlbetrag ausgleichen, den Sie wegen des Shutdowns der Demokraten haben. Ich möchte persönlich jeden Fehlbetrag beim Militär ausgleichen, weil ich das Militär und unser Land liebe. Wenn es also einen Fehlbetrag gibt, werde ich ihn ausgleichen.’“.

Trump sagte, der Spender – ein Freund von ihm – wolle nicht namentlich genannt werden. Der Scheck von über 130 Millionen Dollar entspreche in etwa dem Defizit, und „dieser Betrag wird an das Militär gehen“, kündigte der US-Präsident an.

Seit dem 1. Oktober 2025 befindet sich die US-Bundesregierung im Stillstand – ausgelöst durch das Scheitern von Haushalts­gesetzen im Kongress. Republikaner konnten sich mit den Demokraten im Senat nicht auf einen neuen Übergangshaushalt bis November einigen.

Shutdown Fairness Act konnte nicht verabschiedet werden

Der Senat hatte am gestrigen Donnerstag ein Gesetz abgelehnt , das die Bezahlung von als unverzichtbar geltenden Bundesbediensteten während der anhaltenden Haushaltssperre gewährleisten sollte. Der „Shutdown Fairness Act”, den der republikanische Senator Ron Johnson eingebracht hatte, sollte Soldaten und einigen anderen Bundesangestellten, die während des Shutdowns weiterarbeiteten, auch bei Ausbleiben von staatlichen Mitteln eine Bezahlung garantieren.

Die Demokraten lehnten den Gesetzentwurf jedoch ab mit der Argumentation, dass das Gesetz Trump nur mehr Macht geben würde, indem er dem Präsidenten die Entscheidung überlässt, welche der staatlichen Angestellten bezahlt werden.

Der aktuelle Shutdown ist mittlerweile der zweitlängste in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Während wichtige Dienste wie Medicare, Medicaid und die Transportation Security Administration weiterlaufen, mussten viele Behörden, darunter die National Institutes of Health oder die Centers for Disease Control and Prevention, ihren Betrieb teilweise oder vollständig einstellen.