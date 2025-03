FBI bildet Taskforce gegen Angriffe auf Tesla: Das ist „Inlandsterrorismus“

FBI-Direktor Kash Patel bestätigt die Einrichtung einer behördenübergreifenden Sondereinheit, die sich mit den Anschlägen auf Tesla beschäftigt.

Ziel sei es, die Verantwortlichen für die jüngste Gewaltwelle gegen Tesla-Fahrzeuge, -Einrichtungen und -Ladestationen zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.

„Das FBI untersucht die Zunahme der Gewalt gegen Tesla. In jüngster Zeit haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um hart durchzugreifen und unsere Reaktion zu koordinieren“, schrieb Patel am 24. März auf der Social-Media-Plattform X.

„Dies ist Inlandsterrorismus. Die Verantwortlichen werden verfolgt, gefasst und vor Gericht gestellt.“ Patel bezog sich auf einen Beitrag der „New York Post“-Reporterin Diana Glebova, die zuerst über die Bildung der zehnköpfigen Tesla-Taskforce des FBI berichtete.

Der Sondereinheit gehören Spezialagenten und Analysten mehrerer Bundesbehörden an, darunter die Antiterrorabteilung des FBI und das „Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives“.

Ein FBI-Sprecher bestätigte die Absicht der Behörde in einer E-Mail an die Epoch Times. „Direktor Patel hat unmissverständlich klargestellt: Das FBI wird in seiner Mission, das amerikanische Volk zu schützen, unnachgiebig sein“, so der Sprecher.

Gewalttaten, Vandalismus und inländischer Terrorismus – wie die jüngsten Tesla-Anschläge – werden mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt.“

Vorfälle in mindestens neun Bundesstaaten

Die US-Behörden reagierte damit auf eine Welle von Angriffen auf die Infrastruktur von Tesla, darunter waren Vandalismus, Schüsse und Brandstiftung.

Kürzlich griff ein Bewaffneter ein Tesla-Servicecenter in Las Vegas an, durchlöcherte mehrere Fahrzeuge mit Kugeln, setzte andere in Brand und sprühte das Wort „RESIST“ (WEHRT EUCH) auf das Gebäude.

Nach dem Anschlag in Las Vegas erklärte FBI-Sonderagent Spencer Evans gegenüber Reportern, dass die Behörde ähnliche Vorfälle in mindestens neun Bundesstaaten untersuche.

„Es gibt Berichte über Angriffe in mehreren Bundesstaaten, die von Graffiti und Vandalismus bis zu gezielten Angriffen mit Schusswaffen und Brandbomben reichen“, sagte Evans.

Es sei noch zu früh, um zu bestimmen, ob die Ereignisse Teil einer koordinierten Kampagne seien.

FBI ruft zur Wachsamkeit auf

In einem separaten Beitrag auf X rief das FBI die Amerikaner zu Wachsamkeit in der Nähe von Tesla-Einrichtungen auf, da es landesweit zu Vorfällen mit „Brandstiftung, Schüssen und Vandalismus“ an Fahrzeugen und Eigentum des Unternehmens gekommen sei.

Das FBI äußerte sich nicht offiziell zur politischen Rolle von Tesla-CEO Elon Musk. Dennoch räumte die Behörde, basierend auf Graffiti an mehreren Tatorten, in einer Mitteilung ein, dass einige Angriffe offenbar mit „Beschwerden gegen Personen in Verbindung stehen, die die Täter als Rassisten, Faschisten oder politische Gegner wahrnehmen“.

„Diese kriminellen Handlungen scheinen von Einzeltätern verübt worden zu sein, alle bekannten Vorfälle ereigneten sich nachts“, hieß es in der Mitteilung. „Personen benötigen nur wenig Planung, um rudimentäre Taktiken wie improvisierte Brandsätze und Schusswaffen einzusetzen, und könnten diese Anschläge als Eigentumsdelikte ohne Opfer sehen.“

Justizministerin Pam Bondi schloss sich Patels Erklärung an und bezeichnete die Anschläge als „nichts weniger als Inlandsterrorismus“.

Sie kündigte Strafanzeigen gegen drei Personen an, die beschuldigt werden, mit Molotowcocktails Tesla-Autos und -Ladestationen in Brand gesteckt zu haben und versprach „ernste Konsequenzen“ für die Beteiligten.

Trump schlägt Gefängnisse in El Salvador für Verurteilte vor

Auch US-Präsident Donald Trump meldete sich zu Wort. Er nannte die Täter „kranke terroristische Schläger“ und schlug harte Strafen vor. Er deutete an, dass sie 20 Jahre im Gefängnis verbringen sollten – möglicherweise in einem Gefängnis in El Salvador. Dort haben die Vereinigten Staaten kürzlich Plätze gemietet, um abgeschobene, ausländische Bandenmitglieder unterzubringen.

Tesla ist zunehmend ein politischer Brennpunkt, vor allem wegen Musks Rolle beim Department of Government Efficiency (DOGE). DOGE konzentriert sich auf die Kürzung verschwenderischer staatlicher Ausgaben angesichts der Rekordverschuldung der USA. Musk verteidigte die Arbeit der Arbeitsgruppe, während Kritiker, in erster Linie Demokraten, der Behörde vorwarfen, wesentliche staatliche Dienstleistungen zu bedrohen.

Der demokratische Senator Mark Kelly, lautstarker Kritiker von DOGE, tauschte kürzlich seinen Tesla gegen einen Chevrolet Tahoe ein, um gegen Musks Arbeit bei DOGE zu protestieren. Er warf Musk vor, „unseren Staat zu demontieren und Menschen zu schaden“.

Die Republikaner wiesen derartige Behauptungen als Panikmache zurück. Trump sagte wiederholt, dass soziale Programme wie Social Security, Medicare und Medicaid unangetastet bleiben.

Was sagt Elon Musk?

Nach Schätzungen von DOGE hat die Arbeit bereits zu Einsparungen von über 115 Milliarden US-Dollar geführt. Dies passierte etwa durch die Kündigung von Regierungsaufträgen, das Einfrieren von Entwicklungshilfe und den Abbau von über 100.000 Stellen im öffentlichen Dienst.

Musk bezeichnete den Angriff in Las Vegas als „irrsinnig und zutiefst falsch“. „Tesla baut nur Elektroautos und hat nichts getan, um diese bösartigen Angriffe zu verdienen“, schrieb er.

Der Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „FBI Launches Task Force to Investigate Tesla Attacks, Labels Acts ‚Domestic Terrorism‘“. (Deutsche Bearbeitung ks)