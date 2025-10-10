Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Florian Wirtz bekommt Trophäe als Fußballer des Jahres

vor einer Stunde

Dänemark kauft mehrere F-35-Kampfjets und investiert in Drohnenabwehr

vor einer Stunde

Niederlande: Nach Anschlagsplänen setzt Wilders Wahlkampf aus

vor einer Stunde

Weißes Haus: Entlassungen wegen anhaltenden „Shutdowns“ haben begonnen

vor 2 Stunden

Trump sagt Treffen mit Xi ab - massive Gegenmaßnahmen zu Exportbeschränkungen angekündigt

vor 3 Stunden

Bosch-Tochter BSH baut 1.400 Stellen ab - Nachfrage nach Hausgeräten sinkt

vor 4 Stunden

Von der Leyen will mit ungarischem Kommissar über Spionage-Vorwürfe reden

vor 5 Stunden

Vorerst keine Streiks: Pilotengewerkschaft VC setzt Gespräche mit Lufthansa fort

vor 6 Stunden

Deutschland bereitet Hilfen für Versorgung und Wiederaufbau in Gaza vor

vor 6 Stunden

Waffenruhe im Gaza-Krieg in Kraft getreten

Logo Epoch Times
Acht Kinder kehren zu ihren Familien zurück

Melania Trump überreicht Putin „Friedensbrief“ - er antwortete schriftlich

Melania Trump hat nach eigenen Angaben über einen „Gesprächskanal“ zu Russlands Präsident Wladimir Putin die Rückführung mehrerer im Ukraine-Krieg verschleppter Kinder vermittelt. Acht von ihnen seien binnen 24 Stunden zu ihren Familien zurückgekehrt.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump (Mitte) schüttelt Russlands Präsident Wladimir Putin neben First Lady Melania Trump (links) vor einem Treffen in Helsinki am 16. Juli 2018 die Hand.

Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / AFP

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach eigenen Angaben über einen „Gesprächskanal“ zum russischen Präsidenten Wladimir Putin mehrere im Krieg in der Ukraine verschleppte Kinder mit ihren Familien wieder vereint.
Durch den „Gesprächskanal“ zu Putin „wurden acht Kindern in den vergangenen 24 Stunden mit ihren Eltern zusammengebracht“, sagte Melania Trump am Freitag im Weißen Haus.
Sie stehe mit Putin im Kontakt, seit ihr Mann, US-Präsident Donald Trump, dem Kreml-Chef bei einem Treffen im US-Bundesstaat Alaska im August einen von ihr verfassten „Friedensbrief“ überreichte, erklärte die First Lady.
Darin forderte sie Putin auf, zum Wohle der Kinder in Russland und der Ukraine Frieden zu schließen. „Er antwortete schriftlich und deutete die Bereitschaft an, mit mir direkt in den Austausch zu treten und Details hinsichtlich der ukrainischen Kinder zu teilen, die sich in Russland aufhalten“, sagte Melania Trump.
Mehr dazu

Kinder zurück zu ihren Familien

In mehreren Treffen und Anrufen zwischen ihrem Team und dem Kreml sei die Rückkehr der Kinder zu ihren Familien in der Ukraine und in Russland ermöglicht worden, erklärte die First Lady. Von den acht nun zurückgebrachten Kindern sei eines aus der Ukraine zurück nach Russland gebracht worden. Es sei durch Kämpfe vertrieben worden.
Die Ukraine wirft den russischen Behörden vor, aus den von Moskau kontrollierten ukrainischen Gebieten tausende Kinder aus Kinderheimen und anderen staatlichen Einrichtungen nach Russland verschleppt zu haben. Seit 2022 wurden Kiew zufolge fast 20.000 Minderjährige „deportiert oder gewaltsam umgesiedelt“.
Wegen des Vorwurfs der Zwangsverschleppung ukrainischer Kinder stellte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im März 2023 einen Haftbefehl gegen Putin aus. Moskau weist die Vorwürfe zurück.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.