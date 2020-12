Dieser Artikel ist der Text zum Video: „Flynns Comeback könnte strategischer Zug von Trump sein“ vom Youtube-Kanal FRONTAL Plus.

Die US-Wahl bleibt weiter im Brennpunkt unserer Untersuchungen und heute werden wir uns damit befassen, wie zwei ehemalige hochrangige Militärs die Lage in Amerika vor und nach der Wahl einschätzen.

Danach werfen wir einen zusammenfassenden Blick auf die lange Liste der Anklagepunkte, die die Anwältin Sydney Powell in dem Prozess im umkämpften Bundesstaat Georgia vorgebracht hat.

Am vergangenen Samstag, den 28. November, gab General Michael Flynn sein erstes Interview, nachdem er am 25. November von Präsident Donald Trump begnadigt wurde. Ein weiterer hoher Militär, der zusammen mit Flynn vom “Worldview Weekend Broadcast Network” interviewt wurde, war der pensionierte Generalleutnant Thomas McInerney.

Micheal Flynn war bis 2014 Direktor der Defense Intelligence Agency DIA, das ist die Dachorganisation der militärischen Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten, also der Verteidigungs-Geheimdienste von Armee, Navy, Air Force und Marine Corps.

2016 wurde Flynn zum nationalen Sicherheitsberater von Präsident Trump ernannt. Im Folgejahr 2017 wurde Flynn verurteilt, weil er das FBI belogen haben soll. Später konnte Flynns Anwältin Sidney Powell aber nachweisen, dass das FBI ihn fälschlicherweise bezichtigt hatte. Powell hält Flynn für ein Opfer politisch motivierter Vergeltungsmaßnahmen der Regierung des ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama.

Am 8. Mai 2020 wurden alle Vorwürfe gegen Flynn von der Anklage fallengelassen, und der zuständige Bundesrichter James Sullivan ordnete an, den Fall zur weiteren Entscheidung zurückzustellen. Letzte Woche wurde Flynn schließlich vom Präsidenten begnadigt.

Seitdem wird General Flynn von vielen Republikanern als Held gefeiert und sein Verständnis der Ereignisse seit Trumps Machtübernahme findet auch bei führenden Köpfen unter den Republikanern viel Gehör. Es ist auch gut möglich, dass Flynn und auch das Militär in den kommenden Wochen eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden. Deshalb wollen wir uns seinen Aussagen im folgenden Interview etwas ausführlicher widmen.

Was haben nun diese zwei Generäle zu einem möglichen Wahlbetrug zu sagen?

Flynn: „Dies ist im Grunde ein Staatsstreich, der hier im Gange ist“

General Flynn ist der Meinung, dass die USA aktuell durch eine “historisch gefährliche Periode” gehen würden und die Kommunistische Partei Chinas und Verräter innerhalb der USA hierbei involviert seien.

Über die Führung der Demokratischen Partei sagte er:

Als sie 2016 die Wahl verloren, fällten sie eine Entscheidung, sie sagten: ‚Wir werden nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert‘“.

Flynn wies auch auf die verstärkte politische Spaltung während der gesamten vier Jahre der Trump-Präsidentschaft hin, in denen die Mainstream-Medien neben der, wie er sie nennt „Demokratischen- Sozialistischen Partei Amerikas“ versucht hätten, Trump aus dem Amt zu jagen.

Er sagte, dass Trump, der ja zuvor Unternehmer und kein Politiker war, schon vom Beginn seiner Amtszeit an einem beispiellosen Druck aus Politik, Big Tech und Finanzwelt ausgesetzt gewesen war, der ihn nötigen sollte, sich aus der Politik wieder zurückzuziehen.

Aber da Trump im Amt blieb, so Flynn weiter, sei das politische Establishment und dessen Medien weiterhin „in jeder erdenklichen Weise“ hinter ihm her gewesen. Die öffentliche Meinung sollte durch „psychologische Massnahmen“ wie der Russland-Affäre oder dem Amts-Enthebungs-Verfahren beeinflusst werden, in jüngster Zeit wurde sogar die Corona-Pandemie von den Demokraten für eigene machtpolitische Interessen instrumentalisiert, sagte Flynn.

Nachdem die Demokratische Partei bei der bloßen Abstimmung nicht das Ergebnis erzielt hatte, das sie brauchte, um den Platz des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Weißen Haus zu sichern, erlebe Amerika nun einen „Diebstahl von Briefwahlscheinen“ und „Diebstahl mittels dieser Smartmatic-Software und den Dominion-Systemen“.

Dies ist im Grunde ein Staatsstreich, der hier im Gange ist“, so der ehemalige Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus.

Flynn sagte weiter, dass „dieser Wahlbetrug eine tiefe Verbindung mit der Kommunistischen Partei Chinas habe”. Er sagte, auf der Grundlage dessen, was er in den letzten 20 Jahren entdeckt habe, verfolge China den langfristigen Plan, die einzige globale Supermacht auf dem Planeten zu werden. Dieses Endziel wolle die KP Chinas bis zur Mitte dieses Jahrhunderts erreichen.

Doch bei den Wahlen 2016 mussten die kommunistischen Kräfte eine herbe Niederlage einstecken, denn ihre Favoritin verlor die Wahl. Mit dem Amtsantritt von Präsident Trump konnte die Parteiführung in Peking die USA nicht mehr in die von ihr gewünschte Richtung lenken.

Flynn glaubt, „als die Kommunisten bei der letzten Wahl 2016 nicht den Kandidaten bekamen, den sie brauchten, und Amerika stattdessen in eine ganz andere Richtung gehen sahen, wollten sie das 2020 unbedingt abwenden“. Flynn machte die bei der Wahl verwendeten ausländischen Softwaresysteme dafür verantwortlich, dass das Land anfällig für ausländische Einmischung wurde.

General Flynn unterstrich, dass dieser “Betrug, mit dem das amerikanische Volk jetzt konfrontiert ist,” noch komplexer sei als die „psychologischen Tricks“, auf die sich die Kommunistische Partei Chinas spezialisiert habe. Aus diesem Grund würden die Vereinigten Staaten jetzt einen “beispiellosen Informationskrieg” erleben, in dem sogar die Erklärungen des Präsidenten von Tech-Giganten wie Twitter zensiert werden.

Der Weg zum erhofften Ziel bestehe für die Kommunisten, so Flynn, darin, die Zielgruppe immer und immer wieder mit sich wiederholenden Informationen zu bombardieren, um damit die Menschen mit falschen Nachrichten zu indoktrinieren.

Das sind starke Worte, die der frühere Direktor der Militärischen-Verteidigungs-Nachrichtendienste hier von sich gegeben hat, aber das ist, wie gesagt, auch das, was einen Großteil der amerikanischen Nation in diesen Tagen bewegt.

Immerhin konnte Donald Trump mindestens 74 Millionen Wähler hinter sich vereinen, ein Rekord für einen amtierenden Präsidenten, wie wir in einer früheren Sendung schon berichteten.

Schauen Sie übrigens gerne auch einmal unsere früheren Beiträge an, die an Brisanz nichts verloren haben und zwischen den Zeilen viele Informationen bergen, die die aktuellen Ereignisse besser verstehen lassen.

Ist das 305. US-Militär-Geheimdienst-Bataillon der „Krake“?

Generalleutnant Thomas McInerney, wurde gemeinsam mit Flynn interviewt. Auch er sieht in dieser Wahl einen Betrug und meint, dass das Justizministerium, das FBI und der CIA auf der Seite des „Deep Staates“, also einer Schattenregierung, gegen Präsident Trump gestanden hätten und dass Demokraten im Kongress wie Nancy Pelosi, Adam Schiff und andere in diesen Betrug verwickelt seien.

Infolgedessen hätten Präsident Trump und die Rechtsanwältin Sidney Powell durch General Flynn das 305. US-Militär-Geheimdienst-Bataillon aktiviert. Dieses Geheimdienst-Bataillon sei genau das, was Sidney Powell mit „Release the Kraken“, also wörtlich „Lasst den Kraken los!“ bezeichnet hätte. „Krake“ ist der Spitzname des 305. Militär-Geheimdienst-Bataillons, und dieser sei auch die Quelle ihrer Informationen.

McInerney meinte, dass dieses Geheimdienst-Bataillon von Trump „gezielt ausgewählt wurde, weil der Präsident ihm vertrauen konnte“. Die jüngste Ernennung von Chris Miller zum amtierenden Verteidigungsminister basiere ebenfalls auf Trumps Vertrauen, so der Luftwaffengeneral.

McInerney erklärte, dass diese Spezialeinheiten der US-Armee lokale Server in Frankfurt am Main beschlagnahmt hätten. Die Daten seien in der Wahlnacht von den USA über Spanien weitergeleitet und schließlich an diese Server in Frankfurt geschickt worden.

Soweit also die Aussagen der Generäle Flynn und McInerney.

Klage von Sidney Powell in Georgia und Michigan

Am 25. November reichte Sidney Powell Klagen wegen „umfassenden Wahlbetrugs“ in zwei US-Bundesstaaten ein: Georgia und Michigan.

Gemäß der Klageschrift für Georgia, die 104 Seiten umfasst, müssten mindestens 96.600 Stimmen für ungültig erklärt werden.

Genau wie in Georgia klagt die Anwältin auch gegen massive Wahlmanipulation im Bundesstaat Michigan.

Eine wichtige Rolle bei der von ihr beklagten Wahlfälschung sollen hier die Dominion-Wahlautomaten gespielt haben, die nach richterlichem Hin- und Her nun alle konfisziert wurden und überprüft werden sollen.

Die beiden Klageschriften, die Sydney Powell in Georgia und Michigan eingereicht hat, sind inhaltlich gleich aufgebaut.

Die Klage, die Sydney Powell in Georgia eingereicht hat, richtet sich gegen den Gouverneur Brian Kemp, den Staatssekretär Brad Raffensperger und mehrere Mitglieder der Wahlkommission in Georgia.

Die Klägerin gibt an, dass die Klage

einen umfassenden Wahlbetrug, mehrere Verstöße gegen die Gesetze des Bundesstaates Georgia … und mehrere Verstöße gegen die Bundes-Verfassung ans Licht bringt. Dies wird von vielen Zeugen und Sachverständigen sowie rein mathematischen Unmöglichkeiten bei der Wahl in Georgia 2020 belegt“.

Powell: Dringlichkeitsregel in Georgia verstößt gegen das Gesetz

In der Klage erhebt Powell eine lange Liste von Vorwürfe wegen Wahlbetrug, Regelverstößen und anderer illegaler Aktivitäten, die alle auf Aussagen von Zeugen und Sachverständigen fußen.

In der Klageschrift heißt es:

Gouverneur Kemp ermächtigte die Wahlbeamten widerrechtlich, die äußeren Umschläge der Stimmzettel von Briefwählern drei Wochen vor der Wahl zu öffnen. Das Gesetz von Georgia verbietet aber eindeutig das Öffnen von Briefwahlscheinen vor dem Wahltag”.

Im April verabschiedete der Wahlausschuss von Georgia eine Dringlichkeitsregel, die die Bearbeitung von Briefumschlägen für abwesende Wähler drei Wochen vor der Wahl erlaubte, wobei die Direktion des Wahlausschusses das Öffnen der Umschläge genehmigte. Diese neue Regel steht aber in direktem Widerspruch zum Gesetz in Georgia. Das Gesetz des Bundesstaates schreibt vor, dass die Umschläge erst nach Beginn der Abstimmung am Wahltag geöffnet werden dürfen.

In der Klage heißt es weiterhin, dass Raffensperger, der Staatssekretär von Georgia, gegen den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung verstoßen habe. Er soll es verhindert haben, dass die Wahlbeobachter in den einzelnen Bezirken den Wahlprozess genau einsehen und kontrollieren konnten. Weil es den Wahlbeobachtern per Gesetz erlaubt sein muß, den Wahlprozess genau mitzuverfolgen, habe Raffensperger damit gegen das Gesetz verstoßen.

Powell: Mathematische und statistische Anomalien in den Wahldaten in Georgia unmöglich

In der Klageschrift heißt es weiter: Die mathematischen und statistischen Anomalien in den Wahldaten im gesamten Bundesstaat Georgia seien praktisch unmöglich. Dies werde durch die Aussagen mehrerer Zeugen, durch Dokumente und Expertenaussagen belegt. Besonders drastisch soll der Betrug mit zehntausenden Stimmzetteln in den Bezirken Forseyth, Paulding, Cherokee, Hall und Barrow gewesen sein. Laut Klage wären dies genug Stimmen, um den Ausgang der gesamten Wahl zu beeinflussen.

In der Klageschrift steht weiter: Die Planung und Ausführung hätten das Ziel gehabt, die Stimmenauszählung in betrügerischer Weise so zu manipulieren, dass die Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten sichergestellt wird.

Powell schrieb auf Twitter: „Der größte Teil unserer Gefängnisinsassen in den USA ist aufgrund weit weniger Beweismaterial inhaftiert, als das, was wir hier vorliegen haben.”

In der Klageschrift heißt es auch, dass die von Dominion hergestellte Hard- und Software die Quelle von „groß angelegtem Betrug war”. Weiter heißt es: “Das Design und die Eigenschaften der Software von Dominion erschweren es erheblich, die fehlerhafte Zuteilung, Umverteilung oder Löschung von Stimmen nachzuverfolgen“.

Die Klageschrift besagt:

Es gibt unumstößliche konkrete Beweise dafür, dass die Sicherheitsstandards für die Hardware und die Software der Wahlmaschinen missachtet wurden.“

Die Wahlgeräte wären unter Verletzung von Landes- und Bundesgesetzen mit dem Internet verbunden gewesen. “Ein Kind könnte mit einem Mobiltelefon auf das System zugreifen”, so beschreibt es die Anwältin.

Agenten haben auf die Software von Dominion zugegriffen

Auf Seite 9 des Strafantrags findet sich ein besonderes heikler Anklagepunkt. Dort heißt es: „In der beiliegenden, teilweise geschwärzten Erklärung eines ehemaligen Analysten für elektronische Nachrichtendienste im Auftrag des 305. Militär-Geheimdienst-Bataillons, der Erfahrung mit dem SAM-Raketensystem hat, wird folgendes erklärt und nachgewiesen: Agenten, die im Namen Chinas und des Iran handelten, haben auf die Software von Dominion zugegriffen, um Wahlen zu überwachen und zu manipulieren, darunter auch die letzten Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2020. Diese Erklärung enthält ferner eine Kopie der Patentaufzeichnungen für Dominion-Systeme, in denen Eric Coomer als einer der ersten Entwickler der Dominion-Wahlsysteme aufgeführt ist“.

Eric Coomer hat enge Verbindungen zur Antifa

Coomer, wie von Rechtsanwalt Giuliani auf der Pressekonferenz am 19. November schon beschrieben, hat enge Verbindungen zur linksextremistischen Organisation Antifa. Giuliani sagte über Coomer: „Dieser Mann ist ein sehr, sehr bösartiger Mensch”. Dem Anwalt zufolge sagte Coomer in einem aufgezeichneten Gespräch über die US-Wahl 2020, dass er: „diese Wahl in Ordnung bringen wird“.

Unterdessen führte Sidney Powell weiter aus, dass wenn Agenten, die im Namen der Kommunistischen Partei Chinas und des Iran handelten, Zugang zum System von Dominion hatten, sie auch durchaus in der Lage gewesen wären, die Abstimmungsergebnisse zu ändern. Das sei eine einfache Wahrheit, so die Anwältin.

Andy Huang: Von China Telecom zu Dominion

Wie also hätten Agenten der KP Chinas Zugang zum System von Dominion erhalten können, um die US-Wahl zu überwachen oder zu manipulieren?

Am 25. November berichtete ‚The National Pulse’, ein konservatives Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten, dass Andy Huang, der bei Dominion als Manager für die IT-Kerninfrastruktur tätig war, zuvor für die China Telecom gearbeitet hatte.

Aus dem LinkedIn-Profil von Andy Huang geht hervor, dass er von 1998 bis 2002 für die China Telecom an Projekten wie dem Xiamen IDC-Project, dem Xiamen Metropolitan-area Broadband Network und dem OA Intranet Infrastructure Reformation Project gearbeitet hatte.

China Telecom, wurde von der Trump-Administration als ein Unternehmen „mit Bezug zum Militär des Kommunistischen Chinas“ auf die schwarze Liste gesetzt.

Darüber hinaus hat Andy Huang auch intensiv mit dem Telekommunikations-Unternehmen Cisco zusammengearbeitet, das bekannt dafür ist, die drakonische Internet-Firewall im kommunistischen China, also die allumfassende Internetzensur, aufrechtzuerhalten.

Dass jemand mit solch einem Hintergrund als IT-Infrastrukturmanager für die Kern-Technologien von Dominion eingesetzt wird, lässt Zweifel an der Sicherheitspolitik des Unternehmens verständlich erscheinen.

Ob für die Kommunistische Partei Chinas durch eingeschleuste Mitarbeiter wirklich eine Hintertür zu der Software von Dominion geöffnet wurde, kann aber nur das Ergebnis einer genauen forensischen Untersuchung sein – was Zeit braucht. Eine solche Untersuchung ist genau das, was Powell in ihrer Anklage fordert.

Trump: “Wenn dieser Betrug nicht angegangen und bekämpft wird, wird es in Zukunft keinen republikanischen Präsidenten mehr geben“

Am Sonntag, dem 29. November, wurde Präsident Trump von Fox-Moderatorin Maria Bartiromo interviewt. Es war Trumps erstes Interview seit der Wahl. Im Gespräch nannte der Präsident drei Kernpunkte von dem, was nun, nach dieser Wahl, zu tun sei: Erstens, so Trump:

der Kampf gegen den Wahlbetrug muss schnell erfolgen.” Trump betonte, er werde mindestens 125 Prozent seiner Energie dazu aufwenden, diesen Betrug zu beweisen.

Zweitens: “Wenn dieser Betrug nicht angegangen und bekämpft wird, wird es in Zukunft keine Republikaner mehr geben, die als Präsident oder Senator gewählt werden,” betonte Trump in dem Interview.

Zum dritten Punkt sagte er: Die Richter, die diese Fälle verhandeln, müssten mutig sein. Zudem müsste der Oberste Gerichtshof dazu bereit sein, “sehr große Entscheidungen zu treffen”, so Trump.