Fordo, Natans, Isfahan: Diese Anlagen traf die US-Luftwaffe

Die USA sind in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingetreten und haben drei zentrale Atomanlagen im Iran bombardiert. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan als die „drei wichtigsten Atomanlagen des iranischen Regimes“. Israel begründet seinen Großangriff auf den Iran mit dem fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm. Eine Übersicht:

Natans

Die schwer gesicherte Atomfabrik Natans rund 250 Kilometer südlich von Teheran ist die bekannteste iranische Atomanlage, ihre Existenz wurde 2002 enthüllt. Sie besteht aus einer oberirdischen und einer unterirdischen Anlage zur Urananreicherung mit insgesamt fast 70 Kaskaden, in denen Zentrifugen hintereinander geschaltet sind. Insgesamt gibt es mehr als 10.000 Einzelzentrifugen.

Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), Rafael Grossi, hatte vor den US-Angriffen bestätigt, dass die Anlage von Israel getroffen wurde. Die israelische Armee sprach von Angriffen auf das „Herz des iranischen Anreicherungsprogramms“.

Fordo

Der Bau der unterirdischen Atomfabrik Fordo nahe der Stadt Ghom erfolgte unter Missachtung von UN-Resolutionen und wurde der IAEA im September 2009 zur Kenntnis gebracht. Die in bergigem Gebiet nahe einer Militärbasis gelegene Anlage wurde von Teheran zunächst als „Hilfsgelände“ für den Fall von Luftangriffen bezeichnet, bevor Teheran mitteilte, dass es sich um eine Anlage zur hohen Anreicherung von Uran handele, die Platz für 3.000 Zentrifugen biete.

In Fordo wurden 2023 auf 83,7 Prozent angereicherte Uranpartikel entdeckt. Der Iran bezeichnete diese als Produkt „unbeabsichtigter Schwankungen“ während des Anreicherungsprozesses. Laut Trump ist Fordo die „Hauptanlage“ des Iran.

Isfahan

In Isfahan im Zentrum des Iran wird das aus Bergwerken in der Wüste gewonnene gelbe Uranoxid (Yellowcake) in Urantetrafluorid (UF4) und dann in Uranhexafluorid (UF6) umgewandelt. Diese Urankonversion ist eine Vorstufe der Anreicherung, bei der das Uran später weiterverarbeitet wird, damit es als Brennstoff für Kraftwerke oder auch für Atomwaffen verwendet werden kann. Die Anlage zur Urankonversion wurde 2004 industriell getestet.

Im April 2009 wurde ein Labor eingeweiht, in dem schwach angereicherter atomarer Brennstoff für mögliche Atomkraftwerke produziert wird. Im Juli 2022 gab der Iran Pläne für den Bau eines neuen Forschungsreaktors auf dem Gelände bekannt.

Vier der Gebäude in Isfahan waren bereits vor dem Eingreifen der USA von Israel getroffen worden, darunter auch eine Urankonversions-Anlage. (afp/red)