Georgia: Ein Kontrolleur entdeckt 9.626 Stimmfehler bei der Handnachzählung

Bei der Nachzählung in Georgia entdeckte ein Wahlprüfer einen erheblichen Fehler bei der Nachzählung im Bezirk DeKalb. Das Trump-Team reichte Klage ein.

„Einer unserer Beobachter bemerkte einen Fehler von 9.626 Stimmen bei der Handauszählung in DeKalb County. Ein Packen Wahlscheine war mit 10.707 für Biden und 13 für Trump beschriftet – eine für DeKalbs Verhältnisse unwahrscheinliche Spanne. Die tatsächliche Zählung für die Partie ergab dann 1.081 für Biden und 13 für Trump“, schrieb der Vorsitzende der Republikanischen Partei Georgias, David Shafer, am 18. November auf Twitter.

Wäre dieser Schreibfehler nicht entdeckt worden, hätte Biden allein aus diesem einen Los genügend Stimmen erhalten, um Trumps Gewinne von Fayette, Floyd und Walton zunichte zu machen“, fügte Shafer hinzu.

Ungezählte Stimmen begünstigten Biden

Er bezog sich auf drei Bezirke in Georgia, die am 16. und 17. November Speicherkarten mit ungezählten Stimmen entdeckt hatten. Die dort entdeckten Stimmen begünstigten Präsident Donald Trump und verringerten die Führung des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Bundesstaat um mehr als 1.400 Stimmen.

Shafer sagte, dass zwei offizielle Wahlbeamte die falsch gezählten Karten mit ihrer Unterschrift bestätigt hätten. Republikanische Anwälte übergaben dem Staatssekretär von Georgia die eidesstattliche Erklärung des Wahlprüfers zu dem Vorfall und beantragten eine Untersuchung.

Auf zehn Auszähltische hatten wir nur einen zugelassenen Wahlbeobachter, und wir wurden in einiger Entfernung von den Tischen gehalten. Man kann unmöglich sagen, was uns unter diesen unzumutbaren Einschränkungen entgangen ist“, sagte Shafer.

Trump stellt Nachzählung in Frage

Georgias Frist zur Nachzählung endete am 18. November um 23.59 Uhr. Am 20. November soll der Bundesstaat in einer Abstimmung die Ergebnisse der Wahlen von 2020 bestätigen.

Die Neuauszählung wurde von Georgias Staatssekretär Brad Raffensperger initiiert und basiert auf einem neuen Gesetz, das eine Überprüfung nach jedem Wahlgang vorsieht. Die Trump-Kampagne hat den Prozess der Neuauszählung in Frage gestellt und gesagt, er sei sinnlos, wenn er nicht eine Prüfung der Unterschriften der Wähler einschließe. Das Büro des Staatssekretärs reagierte bislang nicht auf Bitte der The Epoch Times um Stellungnahme.

Raffensperger dementiert Probleme an Wahlmaschinen

Regierungsbeamte aus Georgia untersuchen derzeit die Organisation und Verfahrensweisen der Präsidentschaftswahlen im größten Bezirk des Landes. Fulton County hat eine Bevölkerung von etwa einer Million Menschen und schließt auch die Hauptstadt Atlanta ein; dort fanden die Beamten „Schlampigkeit im Management“ und Probleme in der Aufbewahrungs-Kette der Wahlscheine, sagte Gabriel Sterling vom Büro des Staatssekretärs am 17. November gegenüber Reportern.

Georgias Staatssekretär Brad Raffensperger kündigte am selben Tag an, dass eine Überprüfung der Wahlautomaten mit keinerlei Anzeichen auf Fehlfunktionen abgeschlossen wurde. Das Unternehmen Pro V&V, das die Wahlsysteme testet, führte die Kontrolle durch und „fand keinen Hinweis darauf, dass die Geräte manipuliert wurden“.

Die Trump-Kampagne behauptet, dass Wahlgeräte und Software von Dominion Voting Systems Stimmen von Trump auf Biden verlagert hätten. Dominion hat diese Behauptung dementiert.

