Gerichtsdokumente: Maxwell war „ununterbrochen“ in Orgien mit jungen Mädchen auf Epstein-Insel involviert

Neu veröffentlichte Gerichtsdokumente zeigen: Ghislaine Maxwell, die langjährige Freundin des verstorbenen Kinderschänders Jeffrey Epstein, war in zahllosen Orgien mit jungen Mädchen involviert.

Ghislaine Maxwell war „ununterbrochen“ in Sexorgien mit jungen Frauen involviert. Die Orgien haben sich auf der privaten Karibikinsel von Jeffrey Epstein zugetragen. Dies wurde am Donnerstag (30.7.) durch neu veröffentlichte Gerichtsdokumente enthüllt.

Maxwell war die langjährige Freundin des verurteilten und bereits verstorbenen Kinderschänders Jeffrey Epstein. Die 58-Jährige sitzt aktuell in Haft. Sie wird beschuldigt, für Epstein junge Mädchen für Sex-Dienste rekrutiert und einen Meineid geleistet zu haben. Die angeheuerten Mädchen seien dann von Epstein, Maxwell und zahlreichen hochrangigen Persönlichkeiten sexuell missbraucht worden. So sagen es die mutmaßlichen Opfer.

Die Sex-Verbrechen fanden demnach unter anderem auf Epsteins Privatinsel statt – dem Little St. James Island. Opfer und Täter seien mit dem Privatflugzeug von Epstein – dem „Lolita-Express“ – dorthin befördert worden.

Den Dokumenten zufolge waren unter den Besuchern der Insel auch berühmte Models. Einmal seien eine Gruppe europäischer Models dorthin geflogen worden, „um ihre sexuellen Fetische zu erfüllen“, behauptet die Epstein-Klägerin Virginia Roberts Giuffre in den neu veröffentlichten Gerichtsdokumenten.

Giuffre, die Epstein und Maxwell des Missbrauchs beschuldigt, sprach von einer „Sex-Besessenheit“ des Paares. Diese Angabe machte das mutmaßliche Missbrauchsopfer in einer eidesstattlichen Aussage im Jahr 2016 in einem Zivilverfahren gegen Ghislaine Maxwell. Die Dokumente dazu wurden der Öffentlichkeit am Donnerstag zum ersten Mal zugänglich gemacht.

Giuffre sagte: Maxwell habe vor ihr „ununterbrochen“ Sex mit Mädchen und Frauen gehabt. Einige dieser Mädchen wären nicht älter als 15 Jahre alt gewesen.

„Es gibt nur ein verschwommenes Bild von so vielen Mädchen“, sagte Giuffre zu Maxwells Anwälten, als sie gefragt wurde, ob sie die Namen einiger Mädchen nennen könne, mit denen Maxwell Sex gehabt hatte.

Es gab Blondinen, es gab Brünette, es gab Rothaarige. Es waren alles schöne Mädchen. Ich würde sagen, sie waren zwischen 15 und 21 Jahre alt.“

Auf die Frage, wo sie Maxwell beim Sex mit anderen Frauen gesehen habe, sagte Giuffre: Zu „100 Prozent“ auf Epsteins privater Insel. „Die Insel war ein Ort, an dem ständig Orgien stattgefunden haben. Es ist unmöglich zu bestimmen, wie viele es waren“, sagte Giuffre. Sie habe gesehen, wie Maxwell „überall auf der Insel“ Sex mit Frauen gehabt hatte – an einem Pool, in der Nähe des Strandes und in kleinen Hütten.

„Eine Gelegenheit sticht heraus“, fuhr das mutmaßliche Opfer fort. „Models – ich glaube, es waren Models – wurden eingeflogen. Es gab Orgien, die draußen am Pool stattgefunden haben.“ Giuffre sagte, die eingeflogenen Mädchen seien alle „schön und groß“ gewesen. Einige seien blond, die anderen sandbraun gewesen.

Der Sprache nach zu urteilen, die sie bei den Frauen gehört hatte, stammten die Models aus Russland oder Tschechien.

Giuffre ist, eigenen Angaben zufolge, mit Epstein und Maxwell auch mehrmals nach Europa gereist. Dort sei sie reichen und mächtigen Männern für Sex-Dienste zur Verfügung gestellt worden. Darunter sollen sich auch hohe Persönlichkeiten wie Prinz Andrew und der Staatsanwalt Alan Dershowitz befunden haben. Von Giuffre existiert auch tatsächlich ein Bild, auf dem sie mit Prinz Andrew und Maxwell abgelichtet ist.

Maxwell und Epstein hätten Giuffre davor gewarnt, diese mächtigen Leute „zu verärgern“, erzählt sie. „Jeffrey hat das öfter gemacht als sie“, sagte Giuffre mit Blick auf Maxwell. „Aber sie machte klar, dass wir mit ihnen keine Grenzen überschreiten sollten.“

Giuffres Zeugenaussagen und zahlreiche weitere Dokumente wurden im Rahmen einer nun beigelegten Verleumdungsklage, die Guiffre gegen Maxwell angestrengt hatte, entsiegelt. (so)

