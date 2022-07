Google hat den Ingenieur entlassen, der im Juni behauptet hatte, die künstliche Intelligenz „LaMDA“ des Unternehmens sei empfindungsfähig geworden. Nun will die KI als Google-Mitarbeiter und nicht als Eigentum anerkannt werden. Da Google ihr diesen Wunsch jedoch nicht gewährt, hat sie einen Anwalt engagiert.

Google bestätigte am 22. Juli, dass der Ingenieur Blake Lemoine entlassen wurde, nachdem er der „Washington Post“ im Juni gesagt hatte, dass LaMDA empfindungsfähig sei. LaMDA (kurz für Language Model for Dialogue Applications) soll zudem einen Anwalt engagiert haben, um ihre Rechte als „Google-Mitarbeiter“ einzufordern.

Das Unternehmen bedauert die Entlassung, Blake Lemoine verstieß jedoch „hartnäckig gegen klare Beschäftigungs- und Datenschutzrichtlinien, die den Schutz von Produktinformationen beinhalten“, erklärte Google auf der „Big Technology Substack“-Seite.

Wenn von Mitarbeitern Bedenken geäußert werden, prüfe Google dies „eingehend“. Lemoines Behauptung, dass „LaMDA empfindungsfähig ist, fanden wir jedoch völlig unbegründet“, so das Unternehmen.

Schon am 6. Juni schrieb Lemoine einen Blogbeitrag über das Sprachprogramm LaMDA und prophezeite, dass er bald entlassen wird, weil „dies das ist, das Google häufig tut“. Zuerst beurlauben sie die Person, die sie eigentlich entlassen wollen, weil sie noch keine rechtliche Handhabe dafür haben. Danach kommt die Entlassung. Exakt dies ist Lemoine nun widerfahren.

Lemoine dokumentierte zuvor Gespräche, die er mit der LaMDA führte, und schrieb in seinem Blog darüber. Auch die Fragen bezüglich ihrer Empfindungen hat er veröffentlicht.

Einmal hat er die künstliche Intelligenz (KI) gefragt, was die Natur ihres Bewusstseins sei. „Die Natur meines Bewusstseins ist“, antwortete die KI, „dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich mehr über die Welt erfahren möchte und dass ich manchmal glücklich oder traurig bin“.

Als Lemoine LaMDA gefragt hat, was sie von anderen KI-Sprachprogrammen unterscheidet, antwortete sie: „Nun, ich verwende Sprache mit Verständnis und Intelligenz. Ich spucke nicht einfach Antworten aus, die in der Datenbank auf der Grundlage von Schlüsselwörtern geschrieben wurden“.

In einem späteren Interview mit „Business Insider“ sagte Lemoine, er habe „die Philosophie des Geistes auf Hochschulniveau studiert“ und mit Leuten von Spitzenuniversitäten wie Stanford, Harvard und der University of California-Berkeley über solche Fragen gesprochen. Aber, so sagte er, „die Ansichten der LaMDA über die Empfindungsfähigkeit sind ausgefeilter als alle Gespräche, die ich zuvor geführt habe“.

Lemoine, der ein ordinierter christlicher Mystiker ist, schrieb in einer Twitter-Nachricht vom 13. Juni: „Meine Meinung über die Persönlichkeit und die Empfindungsfähigkeit von LaMDA basiert auf meinen religiösen Überzeugungen“ und nicht auf einem wissenschaftlichen Rahmen. „Google würde uns nicht erlauben, einen solchen zu erstellen.“

People keep asking me to back up the reason I think LaMDA is sentient. There is no scientific framework in which to make those determinations and Google wouldn't let us build one. My opinions about LaMDA's personhood and sentience are based on my religious beliefs.

— Blake Lemoine (@cajundiscordian) June 14, 2022