IAEA-Bericht: Iran hat Produktion von hochangereichertem Uran beschleunigt

Der Iran hat nach jüngsten Zahlen der internationalen Atombehörde (IAEA) vor dem Krieg mit Israel bis Mitte Juni die Produktion von hochgradig angereichertem Uran beschleunigt.

top-article-image

Internationale Atomenergiebehörde IAEA. (Archivbild)

Foto: Michael Gruber/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der Iran hat nach jüngsten Zahlen der internationalen Atombehörde (IAEA) vor dem Krieg mit Israel bis Mitte Juni die Produktion von hochgradig angereichertem Uran beschleunigt. Wie aus einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden vertraulichen IAEA-Bericht hervorgeht, hatte Teheran bis zum Beginn des Kriegs am 13. Juni in weniger als einem Monat die Menge des auf 60 Prozent angereicherten Uran um 32,3 Kilogramm erhöht – auf insgesamt 440,9 Kilogramm.
Die Werte ergeben sich aus dem Vergleich der Zahlen vom 13. Juni mit jenen vom 17. Mai. In dem internen Bericht beklagt die IAEA zudem die Entscheidung des Iran, die Zusammenarbeit mit der Behörde nach dem Krieg abzubrechen. Dies sei „zutiefst bedauernswert“, hieß es. Teheran müsse die Inspektionen im Iran „unverzüglich“ wieder zulassen. (afp/red)

