„Ihr werdet Menschen töten“: Pfizer setzt Regierungen bei Impfstoff-Deal massiv unter Druck

Foto: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Impfstoff von Pfizer und seinem Partner Biontech. Foto: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Der US-Pharmariese Pfizer kennt bei den Verhandlungen über den Corona-Impfstoff offenbar kein Pardon. Eine investigative Recherche ergab, dass Regierungen in Lateinamerika von dem Unternehmen massiv bedrängt worden sind.

Argentinien und Brasilien verzichten auf den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer. Der Grund: Pfizer ist in den Verhandlungen über die Lieferung des Corona-Impfstoffes offenbar zu weit gegangen.

Der US-Pharmariese soll massiven Druck auf die südamerikanischen Regierungen ausgeübt haben. Es ist von „Einschüchterung“ die Rede. Bei den Verhandlungen über den Covid-19-Impfstoff verlangte der Pharmakonzern offenbar die Hinterlegung staatliche Vermögenswerte sowie Botschaftsgebäude und Militärbasen als Garantie für die Kosten zukünftiger Rechtsstreitigkeiten.

„Es war eine extreme Forderung (…), die wir sofort abgelehnt haben“, sagte ein argentinischer Verhandler dem Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), das den Fall aufgedeckt hat.

Zudem sollten die Käuferstaaten jegliche mögliche Schadenersatzforderungen aus zivilrechtlichen Klagen übernehmen, falls jemand nach einer Impfung an schwerwiegenden Nebenwirkungen leiden oder daran sterben sollte.

Für ihre umfangreiche Recherche sprachen die Journalisten mit mehreren Regierungsvertretern aus Argentinien und Brasilien. Die Beamten blieben wegen einer mit Pfizer unterzeichneten Verschwiegenheitsklausel anonym. Zudem hatten die Reporter Zugang zu zahlreichen Unterlagen. Ein Beamter bezeichnete das Vorgehen des Pharmaunternehmens als „Mobbing auf hohem Niveau“. Seine Regierung hätte sich beim Zugang zu den lebensrettenden Impfstoffen „erpresst gefühlt“.

„Ihr werdet Menschen töten“

Der Regierung sei von den Pharma-Vertretern auch immer wieder Druck gemacht worden, noch mehr vom Impfstoff zu bestellen: „Ihr werdet Menschen töten, sie werden wegen euch sterben“, hieß es demnach. Das Land unterschrieb den Vertrag schließlich und muss nun auch für mögliche Schadenersatzkosten – für Fehler die von Pfizer gemacht werden – aufkommen.

Pfizer hat mit mehr als 100 Ländern verhandelt und Lieferverträge mit neun Ländern in Lateinamerika und der Karibik abgeschlossen: Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Peru und Uruguay.

Details der Verträge, insbesondere zu Haftungsfragen, sind geheim. Das gilt auch für die Abkommen zwischen der EU und den Pharmakonzernen. Argentinien und Brasilien haben ihre Impfstoffe woanders bestellt, etwa aus Russland.

Pfizer betonte gegenüber TBIJ, dass es weltweit auch Impf-Dosen für Länder mit mittlerem und niedrigen Einkommen „zu einem nicht gewinnorientierten Preis“ bereitgestellt gestellt habe. „Wir sind bestrebt, Bemühungen zu unterstützen, die darauf abzielen, den Entwicklungsländern den gleichen Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen wie dem Rest der Welt“, so das amerikanische Pharmaunternehmen. Pfizer lehnte es demnach ab, sich zu laufenden Verhandlungen zu äußern.

Regierungen gewähren Impfstoffherstellern Indemnität

Die meisten Regierungen gewähren den Pharmafirmen, von denen sie Impfstoffe kaufen, Indemnität. Das heißt, die Impfstoffhersteller sind von der gesetzlichen Haftung befreit. Sollte ein Bürger, nach einer Impfung eine unerwünschte Nebenwirkung erleiden und eine Klage gegen den Hersteller einreichen und diese gewinnen, würde die Regierung die Entschädigung zahlen.

Dies ist ziemlich typisch für Impfstoffe, die im Rahmen einer Pandemie hergestellt und verabreicht werden. In vielen Fällen tauchen die unerwünschten Nebenwirkungen in den klinischen Studien nicht auf und werden erst entdeckt, wenn Hunderttausende Menschen den Impfstoff erhalten haben – etwa wurde der H1N1-Grippeimpfstoff aus dem Jahr 2009 nach Massenimpfungen mit Narkolepsie in Verbindung gebracht.

Weil die Hersteller die Impfstoffe schnell entwickeln und diese zum Schutz gegen die Krankheit an jeden Bürger in der Gesellschaft verabreicht werden sollen, stimmen Regierungen oft zu, die Kosten für die Entschädigung zu übernehmen. (so)

