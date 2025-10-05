Logo Epoch Times

Die neuen Minister

In Frankreichs neuer Regierung sind viele bekannte Gesichter

Der ehemalige französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ist zum neuen Verteidigungsminister ernannt worden. Etwa ein Dutzend der bisherigen Minister behalten ihre Posten.



Der Generalsekretär der französischen Präsidentschaft, Emmanuel Moulin, gibt am 5. Oktober 2025 im Élysée-Palast in Paris die erste Gruppe neu ernannter Minister bekannt, die die neue französische Regierung bilden werden.

Foto: Christophe Petit Tesson/POOL/AFP via Getty Images

Knapp einen Monat nach dem Sturz der bisherigen Regierung hat Frankreich ein neue Regierung, mit vielen alten Gesichtern.
Ex-Wirtschaftsminister Bruno Le Maire übernimmt darin das Verteidigungsministerium, wie der Generalsekretär des Elysée-Palastes, Emmanuel Moulin, am Sonntagabend in Paris mitteilte.
An die Spitze des Wirtschafts- und Finanzministeriums wurde der frühere Industrieminister Roland Lescure ernannt.
Zahlreiche bisherige Minister behalten ihre Posten, unter ihnen Außenminister Jean-Noël Barrot, Innenminister Bruno Retailleau, Justizminister Gérald Darmanin und Bildungsministerin Elisabeth Borne. Selbst Kulturministerin Rachida Dati, gegen die 2026 ein Korruptionsprozess ansteht, bleibt im Amt.
Das Versprechen des neuen Premierministers Sébastien Lecornu bei seinem Amtsantritt, einen „Neuanfang in Inhalt und Form“ zu wagen, hat er nach Ansicht der Opposition damit nicht gehalten. (afp/red)

