Logo Epoch Times

vor 21 Minuten

Linken-Chefs wollen Kriegsdienstverweigerern helfen

vor 32 Minuten

Kiew: US-Vorschlag für Kriegsende enthält Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung

vor 38 Minuten

MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab

vor 38 Minuten

Durchsuchung für Abschiebung: Verfassungsbeschwerde von Asylbewerber erfolgreich

vor einer Stunde

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

vor einer Stunde

Prozess gegen 19-Jährigen nach Messerangriff in Berlin

vor einer Stunde

Mission Eupol Copps: EU will Führungsrolle bei Aufbau von Polizeitruppe für Gaza

vor einer Stunde

Entwaldungsverordnung: EU-Verordnung für Kaffee, Holz & Co. wird verschoben

vor 2 Stunden

Bald deutlich mehr Starts der Trägerrakete Ariane 6

vor 2 Stunden

Heeresinspekteur: Truppe bereit für „unmittelbaren Kampf“

Logo Epoch Times
Glutlawinen 14 km talwärts

Indonesien: Semeru bricht erneut aus - Tausende auf der Flucht

Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1.000 Menschen sind schon auf der Flucht.

top-article-image

Die Aschesäule war zwei Kilometer hoch.

Foto: Dwi Sasongko/XinHua/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der Vulkan Semeru auf der indonesischen Insel Java kommt weiter nicht zur Ruhe. Am Tag nach einer schweren Eruption, bei der der Feuerberg eine zwei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt hatte, brodelte er im Inneren bedrohlich weiter, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte.

Während der Eruption waren unter anderem pyroklastische Ströme an der Südflanke 14 Kilometer in Richtung Tal herabgeflossen – Lawinen aus heißem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen.

Mehr dazu

Bei dem Ausbruch am Mittwoch hatten drei Menschen durch glühendes Material Verbrennungen erlitten. Zahlreiche Häuser seien teilweise schwer beschädigt worden, hieß es. Mehr als 1.100 Menschen suchten in Notunterkünften Zuflucht.

Fast 190 Wanderer aus Todeszone gerettet

Der Vulkan Semeru, der im Osten Javas liegt und nur rund 300 Kilometer von der Urlaubsinsel Bali entfernt ist. Nach dem Ausbruch des Vulkans Semeru haben sich auf der indonesischen Insel Java hunderte Menschen in Sicherheit gebracht.

Fast 900 Menschen hätten die Nacht in Notunterkünften in Schulen, Moscheen und Gemeindesälen verbracht, sagte Sultan Syafaat von der Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag.

Fast 190 Menschen wurden zudem direkt von dem Vulkan gerettet, wie der Leiter des Semeru-Nationalparks, Rudijanto Tjahja Nugraha, sagte. Es handele sich vor allem um Wanderer, die auf einem Campingplatz festsaßen.

Höchste Warnstufe bleibt bestehen

Die Behörden warnten auch vor Laharen, schnell fließenden Schlamm- und Schuttströmen aus einer Mischung aus Wasser und Gesteinsmaterial.

Mehr dazu

Die Vulkanologiebehörde hielt die höchste Warnstufe aufrecht und betonte, der Semeru verhalte sich weiterhin unberechenbar. Menschen in der Umgebung sollten den südöstlichen Teil des Berges unbedingt meiden.

Der Semeru ist mit seinen knapp 3.700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java – und einer der aktivsten Vulkane des Landes. Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben.

2021 waren bei einer Eruption Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.