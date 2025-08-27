Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland immer weniger willkommen

vor 2 Stunden

Klage gegen OpenAI nach Suizid von Jugendlichen

vor 3 Stunden

China übernimmt doppelt so viele Unternehmen für kritische Rohstoffe wie die EU

vor 4 Stunden

Israel: Großdemonstration fordert Abkommen mit Hamas

vor 4 Stunden

Bundeswehr sucht Zehntausende Soldaten - bei Misserfolg kommt Wehrpflicht

vor 5 Stunden

Riesen-Rakete Starship absolviert zehnten Testflug

vor 12 Stunden

Filmfestival in Venedig beginnt - Werner Herzog wird für Lebenswerk geehrt

vor 13 Stunden

Iran nach Atomgesprächen: Europäische Staaten sollen „richtige Entscheidung“ treffen

vor 13 Stunden

Waldbrände Spanien: Hilfe für Betroffene - aktuell noch 15 größere Brände

vor 14 Stunden

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Logo Epoch Times
Bau einer Bombe

Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde sind zurück im Iran

Nach Angriffen auf iranische Atomanlagen kehren Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zurück, während Verhandlungen mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien über das Atomprogramm wieder aufgenommen werden, um Sanktionen zu vermeiden.

top-article-image

Der iranische Botschafter Reza Najafi bei der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA.

Foto: Joe Klamar/afp via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Mehr als zwei Monate nach den Angriffen Israels und der USA auf Atomanlagen im Iran sind erstmals Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in das Land zurückgekehrt.
„Wir stehen kurz vor dem Neustart“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in einem am Dienstag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender Fox News.

Gespräche mit dem Iran

Derzeit laufen seinen Worten zufolge noch die Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der Arbeit im Iran. Grossi verwies auf die hohe Zahl der über das Land verteilten Atomanlagen. „Manche wurden angegriffen, andere nicht“, fügte er hinzu.
Nach Angriffen Israels und der USA auf Atomanlagen und andere Ziele im Iran hatte Teheran die Zusammenarbeit mit der IAEA Anfang Juli ausgesetzt. Daraufhin hatten die Inspekteure der IAEA das Land verlassen.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten am Dienstag die Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm wieder aufgenommen. Die iranische Führung will in den Verhandlungen einen Kompromiss erzielen, um drohende Sanktionen abzuwenden.
Mehr dazu
Die sogenannten E3-Staaten hatten gewarnt, sie könnten den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinrichtung der früheren UN-Sanktionen gegen Teheran auslösen.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie die USA, Russland und China hatten im Jahr 2015 das Atomabkommen mit dem Iran geschlossen, um das Land am Bau einer Atombombe zu hindern.
Die USA stiegen allerdings 2018 während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump einseitig aus dem Abkommen aus und verhängten danach erneut Sanktionen gegen den Iran.
Daraufhin zog sich Teheran seinerseits schrittweise von seinen in dem Abkommen festgehaltenen Verpflichtungen zurück und fuhr die Anreicherung von Uran hoch.

Nicht an Vertrag gehalten

Nach Einschätzung der IAEA hat der Iran mittlerweile eine um ein Vielfaches größere Menge an angereichertem Uran angehäuft als im Atomabkommen vereinbart.
Im Juli griff Israel den Iran mit dem erklärten Ziel an, Teheran am Bau einer Atombombe zu hindern.
Die USA griffen schließlich an der Seite Israels in den Krieg ein und bombardierten die iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan.
Nach zwölf Tagen Krieg trat am 24. Juni eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.