Öltanker beschlagnahmt - Iranische Revolutionsgarden bestätigen

Iranische Revolutionsgarden haben einen Öltanker im Persischen Golf festgesetzt, weil er ohne Erlaubnis Chemikalien transportierte.

Iranischer Öltanker (Archivbild)

Foto: Marcos Moreno/AP/dpa

Redaktion
Die iranischen Revolutionsgarden haben die Beschlagnahmung eines Öltankers im Persischen Golf bestätigt.
Die Justiz habe angeordnet, die Ladung des unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrenden Schiffs „Talara“ zu beschlagnahmen, erklärten die Revolutionsgarden am Samstag. Einsatzkräfte ihrer Marine hätten den Tanker daraufhin am Freitag abgefangen und festgesetzt.
Das Schiff habe ohne die erforderliche Genehmigung 30.000 Tonnen petrochemischer Erzeugnisse transportiert und damit gegen Gesetze verstoßen.

Zuvor Richtung Vereinigte Arabische Emirate

Private Sicherheitsfirmen hatten wegen einer plötzlichen Kursänderung des Schiffs bereits am Freitag ein Eingreifen der iranischen Revolutionsgarden vermutet.
Der Tanker war nach Angaben der Firma Ambrey auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Singapur, als er in der Straße von Hormus plötzlich in Richtung Iran abdrehte. Die US-Marine erklärte, sie beobachte „die Situation aktiv“.
Im vergangenen Jahr hatten die iranischen Revolutionsgarden in der wichtigen Meerenge ein Handelsschiff beschlagnahmt und nach Iran umgeleitet und dies mit einer angeblichen „Verbindung“ des Schiffes zu Israel begründet. Tage zuvor hatte Teheran Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in Damaskus angedroht.
Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Rund ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion wird über diese Handelsroute transportiert. (afp/red)

